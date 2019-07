geht in seiner-Kolumne auf die Frage ein , ob Lager für Migranten als "" bezeichnet werden können. Der Vergleich sei zwar statthaft, wenn man nicht nur die Nazi-Lager im Blick habe, so Malik, aber er trifft für ihn nicht wirklich zu: Lager für Migranten seien ein neuartiges Mittel zur Bevölkerungs- und Wanderungskontrolle. Und er wiederholt seine(unser Resümee ): "Um zu sehen, wohin ein solcher Mechanismus führen kann, muss man auf dieblicken, nach Nordafrika, das für die EU zumindest beim Thema Migration die Südgrenze verkörpert. Die EU hat riesige Geldmengen in Länder Afrikas und des Nahen Ostens gepumpt, damit Staaten, Milizen und kriminelle Banden Zehntausende tatsächliche oder angebliche Migranten wegsperrt, bevor sie die Küsten des Mittelmeers erreichen. Die Lager an der amerikanischen Grenze mögen unwürdig sein. Die EU-subventionierten Gefängnisse sind, in denen sexueller Missbrauch und Folter an der Tagesordnung sind." Das mag alles richtig sein, aber wäre es nicht auch einmal an der Zeit, die afrikanischen Staaten dafür zu kritisieren, dass sie die EU-Milliarden auf diese Weise ausgeben, statt in ihren Ländern Bedingungen zu schaffen, die die eigene Bevölkerung nicht in die Flucht jagt?Auch der-Kolumnist Bret Stephens hat neulich die europäische Flüchtlingspolitik als noch schlimmer als die Trumps angeprangert . Anders als Malik versucht er auchzur jetzigen beschämenden Praxis aufzuzeigen: Man müsse helfen, in den Ländern, aus denen die Menschen flüchten, "" zu betreiben. stellen sich angesichts derFragen über Fragen: "Wie konnte dieses Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, diese raffinierte Konstruktion, die über Jahrhunderte bewies, dass man zugleich englisch und britisch, schottisch und Untertan ihrer Majestät sein konnte, mit seiner Erfahrung der verschränkten Identitäten undvor der Verlängerung dieses Modells ins Kontinentale zurückschrecken?"Teile des EU-Parlaments sind sauer, weil die neue Kommissionspräsidentinnicht "Spitzenkandidatin" war. Aber gerade die Idee des Spitzenkandidaten ist nicht demokratisch legitimiert, schreibt Paul Taylor bei: "Das Parlament schaffte es, dem Europäischen Rat das Spitzenkandidatensystem aufzudrängen, durch eine Konvention, dass der Spitzenkandidat der Gruppe, die die meisten Sitze gewinnt, automatisch erste Wahl für das Amt des Kommissionspräsidenten sein soll. Dieses System hatin den EU-Verträgen. Der Showdown über von der Leyen istAusdruck des Kampfes der reinen Demokratie gegen das Hinterzimmergeschacher, wie vor allem in Deutschland gern behauptet wird."Im Interview mit derhofft der österreichische Schriftsteller auf möglichst komplizierte Verhältnisse nach den österreichischen Neuwahlen im September. Dann müsste man sich, ", das wäre das Beste, was uns passieren könnte". Viel Grund zum Optimismus sieht er allerdings nicht: "Die Zivilgesellschaft ist stark. Und solange wir Mitglied der liberalen EU sind, fürchte ich nicht um die Demokratie. Aber es gibt viele, auch Herr Kurz, die im ungarischen Modell von Orbán ein Vorbild sehen. In Umfragen sagen, sie könnten sich gut vorstellen, dass eindas Land führt. Das macht mich hoffnungslos. Das autoritäre Verhalten ist im Österreicher noch tief verwurzelt. Wenn Kurz dem jungen Kaiser ähnlich sieht, hat er schon einen Bonus."