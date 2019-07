mit migrantischen Wurzeln ist etwas anderes als Rap in der Türkei, erklärt der türkische Rapperim-Gespräch gegenüber Cigdem Toprak. Im vergangenen Jahr hatte die Türkei ihn wegen angeblicher Verherrlichung von Drogenkonsum für vier Wochen hinter Gitter gesteckt, unterkriegen lässt er sich aber davon nicht. "Die Deutschtürken leiden unter einer. Hier gehört man schon zu einer Randgruppe, wenn man türkischer Abstammung ist. Wenn man dann auch noch rappt, wird man noch stärker marginalisiert. Das ist allerdings auch in der Türkei so. ... Leider mag unser Volk es nicht, vielfältig zu sein. Aber ich habe. Wir leben in einer Zeit, in der wir technisch vernetzt sind und jeder die Chance hat, sich selbst weiterzuentwickeln. Diese dunkle Ära der Türkei wird vorbeigehen. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Wir haben schon an der Freiheit, an Menschenrechten,. Ja, es gibt eine starke dunkle Masse. Aber ich glaube, dass wirerleben werden." Ein aktuelles Stück:Bei derhatseine Komposition "Rundfunk" aufgeführt und-Kritiker Michael Stallknecht damit so profund verstört , dass der sich erst einmal draußen im Biergarten neu sortieren musste. In Aussicht gestellt wurde "eine Art historisch informierte Aufführungspraxis für Klänge der Sechziger- und Siebzigerjahre. Der Komponist hat festgestellt, dassheute kaum noch wiederbelebt werden kann, weil sich Exemplare davon allenfalls in Museen finden. Also setzt sich Poppe gemeinsam mit Musikern desan neun moderne Synthesizer, welche die älteren Klänge reproduzieren. Doch entweder sind die Sechzigerjahre tatsächlichgewesen als unsere Zeit, oder es liegt an Poppes flirrender Textur aus kleinsten Motivpartikeln, dass 'Rundfunk' zu einer Belastungsprobe für Gehör und Gehirn wird, die einergleicht." Das wollen wir uns nicht entgehen lassen - hier eine Live-Aufnahme vom Ultraschall-Festival:Weitere Artikel: Juliane Liebert erkundigt sich für dienach dem Gesundheitszustand des jahrelang drogenabhängigen Musikers. Günter Platzdasch berichtet in dervom, von demeinen vierstündigen Mitschnitt bringt.Besprochen werdenneues, vonproduziertes Album "Africa Speaks" ( Standard ) und neue Klassikveröffentlichungen, darunter eine neue CD des für SZ-Klassikkolumnist Harald Eggebrecht "eine der besten Formationen der Zeit." Aufsteht das Album online: