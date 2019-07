" ist die Wahlkampfparole der AfD in den Neuen Ländern. Die AfD setze damit auf ein weitverbreitetes Fremdheitsgefühl der ostdeutschen Bürger in Bezug auf die repräsentative Demokratie, schreibt -Autor Thomas Schmid. "Nicht wenigen ist die repräsentative Demokratie verdächtig, weil sieist. Das Sonderbewusstsein, das die DDR nicht nur überlebt hat, sondern nach ihrem Untergang erst richtig erblühte, versteht unter Demokratie nicht Republik und Minderheitenschutz, sondern die Herrschaft 'des Volkes', also derer, die sich für dasVolk halten."Derum Björn Höcke wird immer stärker. Und mit der Aussicht, in den nächsten Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen groß abzuräumen, wird er auch lauter. Wird sich die AfD im Streit zwischen rechts und ganz rechts am Ende selbst zerlegen? Bisher hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt, warnt Jens Schneider in der. Er ist dennoch verhalten optimistisch, dassder AfD schaden wird: "wirken nun die Mäßigungsappelle des AfD-Patriarchen Gauland. Naiv glaubte er, ihm könne gelingen, woran die Vorgänger Bernd Lucke und Frauke Petry scheiterten: diezu halten. So wie sie zuvor spricht er von roten Linien, die nicht überschritten werden dürften. Doch um solche Grenzen zu hüten, fehlen der AfD die Korrektive innen und außen. ... wer stets in jedem Menschen mit einer anderen Meinung einen Feind erkennt, braucht nicht lange, umzu finden. Das ist die Logik der Eskalation in der AfD."Auch Tilman Steffen von beobachtet ein Auftrumpfen des rechtsextremen AfD-Flügels. Das zeige auch der bereits sich abzeichnende Kampf um die: Als Nachfolger Alexander Gaulands würden bereits der Höcke-Freundgehandelt sowie der Bundestagsabgeordnete: "Auch wenn es in der Partei Leute gibt, die dem Handwerksunternehmer nicht den Intellekt und die Erfahrung des Politstrategen Gauland zutrauen, auch wenn esgibt als im Osten des Landes - klar ist: Die Landesverbände von Potsdam, Dresden und Erfurt verlangen nach mehr Repräsentanz im westdeutsch dominierten Bundesvorstand. Und sollten die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen im Herbst erfolgreich für die AfD ausgehen, dann werden dieihren Anspruch noch unterstreichen."von Memorial beschreibt imdie neue russischeals ein Symptom totaler Orientierungslosigkeit: "Die aktuelle Verherrlichung unserer Siege und das Schönreden Stalins ist möglich geworden, weil das heutige Russland in der Tat keinerleihat. In was für einem Land wollen wir leben? Ein Land, das 'von den Knien auferstanden ist' und seinen eigenen, einzigartigen Weg geht? Aber was ist das für ein Weg? Kreml-Ideologen haben es versäumt, all dies klar abzubilden."