Jetzt ist also dieimnicht fertig geworden - und damit wird auch die letzte geplante Schau - eine üppige- die zur Eröffnung präsentiert werden sollte, seufzt Jörg Häntzschel in der. Dabei hatten zahlreiche internationale Museen schon längst abgelehnt, "ihre kostbaren Elfenbeinstücke in ein Haus zu geben, das sich noch im Bau befindet". Das Humboldt-Forum soll dennoch im November eröffnen - leer, denn auch "das Stadtmuseum und die Humboldt-Universität haben ihre Ausstellungen auf Frühjahr 2020 verschoben. Die beiden oberen Stockwerke, die vom Ethnologischen Museum und vom Museum für Asiatische Kunst bespielt werden, sollen von diesem Zeitpunkt an nach und nach geöffnet werden. Doch auch dieserist, so sagen viele, nicht zu halten. Denn noch wurde die komplizierte und unter größtem Zeitdruck installierte Haustechnik nie getestet. 'hat noch nicht geschlagen', so ein Beteiligter. '' könnten weitere Verzögerungen verursachen."Und auch das inzwischen aufangewachsene Museumsprojekt des Neubaus der Neuen Nationalgalerie könnte scheitern, schreibt Hanno Rauterberg in der: "Wer sich umhört hinter den kulturpolitischen Kulissen, wer mitbekommt, wiedort geredet wird, ohne dass je irgendetwas davon in der Zeitung zitiert werden dürfte, wer also weiß, wie groß der Argwohn ist und wie winzig die Euphorie, dem steht klar vor Augen, dass es mit Deutschlands wichtigstem und gewiss teuerstem Modernemuseum rasch vorbei sein könnte."Keineswegs sicher ist dagegen, dass derimeröffnen wird, wie Peter Neumann in der meldet : "Kein Planer will die Hand dafür ins Feuer legen, dass die Wirk-Prinzip-Prüfung positiv verläuft - darüber entscheiden die Prüfer. Deshalb will auch Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der Berlin in der FBB-Gesellschafterversammlung vertritt,, dass der Flughafen im Oktober 2020 öffnet. Von einer Garantie wolle er nicht sprechen, sagte er im Beteiligungsausschuss - wohl aber von einem '' zur Fertigstellung."Die Nachricht von der Vertragsverlängerung füran der Staatsoper Berlin gibt dem Berliner Musikleben nicht gerade einen Push, meint Hartmut Welscher. Seinhatte Daniel Barenboims Führungsgebaren zuerst thematisiert (unser Resümee ). Schon im März hatte Welscher nach einer Erneuerung gerufen . Nun insistiert er: "Dasfür die Saison 2019/20 liest sich wie eine uninspirierte Parodie auf die Vorhersagbarkeit. Die Gastdirigenten und Solisten sind namhaft, aber auch die üblichen verdächtigen musikalischen Freunde Barenboims, die seit Jahren das Programm bestreiten. Das Haus versprüht."