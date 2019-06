Rudolf Stingel, Untitled (After Sam), 2006. Malerische Wiedergabe einer vom Künstlerkollegen Sam Samore angefertigten Fotografie Stingls. © Rudolf Stingel, Foto: Ellen Page Wilson





Willem de Kooning: Untitled XVI, 1975. The Willem de Kooning Foundation/Artists Rights Society (ARS), New York

kann eigentlich nicht malen - und jetzt hat er eine Ausstellung in der Fondation Beyeler , direkt neben Picasso. "Was denkt der Mann bloß?" fragt sich Philipp Meier in der. "Man kommt ins Grübeln bei seinem Anblick. Wie hat er das angestellt? Eine Ausstellung neben Picasso? Ganz einfach: indem Stingel ziemlich gut weiß, was die Leute heute. Man muss nur das Publikum in der Fondation Beyeler ein bisschen beobachten, um das zu begreifen. Die Alten und Mittelalterigen, sie stehen ehrfürchtig vor den Ikonen des großen Meisters. Die Jungen und die Kinder hingegen, sie sind alle bei Stingel. Picasso war gestern, die. Nämlich nicht mehr länger Meisterwerke bestaunen und sich dabei klein und unbedeutend vorkommen. Sondern, sich als Star fühlen. In einem glitzernd silbern ausstaffierten Raum zum Beispiel, wo man seinen Widerschein an den Wänden erahnen kann. Selfie-Kunst ist das in gewissem Sinn, denn hier, wo Stingel die Wände mit weichen, von Alufolie überzogenen Dämmplatten ausgekleidet hat, kann mangehen" und seinen Namen in die Platten ritzen.





Stephen Ellis besucht für das Blog dereine kleine, sorgfältig zusammengestellte Retrospektive vonin New York. Und der konnte malen, wie man sehen kann: "A landscape at heart, 'Untitled XVI' pivots around a single large vertical stroke, a kind of gestural protagonist, from which a welter of other horizontal and diagonal strokes emanate to form earth and sky. No sooner has the landscape image formed in your mind than it dissolves in a quaking sea of pigment, only to resurface and again disappear. The color is alternately brilliant and broken, like. The painting is to's landscapes of the 1920s what's 'Abstrakte Bilder' series are to de Kooning's. In both cases, the older artistic source is amped up, scaled up, and reimagined as something."Eine weitere Ausstellung mit gleich vier "weißen, beweihräucherten" Malern -undin der Staatsgalerie Stuttgart missfällt Elena Korowin in. "Man kennt das Phänomen: Eine Person, die faszinierend und sympathisch ist, wird plötzlich in einer Gruppe."Ingeht die Posse um dieweiter. Zur Erinnerung: Erst wurde der AfD-nahe Malervom Verein der Leipziger Jahresausstellung ausgeladen. Dann sagte der Verein aus Peinlichkeit gleich die ganze Ausstellung ab und trat zurück. "Einefordert nun, die Jahresschau doch noch zu machen", berichtet Ingeborg Ruthe, die das unterstützt, in der. "Nun gerade! Womöglich mit Krause. In korrekter Distanz, mit demokratischer Streitkultur, die andere Meinungen aushält. Auch jene, die Rosa Luxemburg als Freiheit bezeichnete, die auch immer die 'Freiheit der Anderen' sei. In Leipzig braucht es nur, um gut zu streiten."Außerdem: Im Interview miterklärt die Literaturwissenschaftlerin Barbara von Bechtolsheim, was wir vonlernen können. In der berichtet Viviane Ehrensberger von der Vienna Biennale for Change . Im Interview mit dem spricht der Künstlerüber das Strache-Video, Heimat, die Digitalisierung und Political Correctness.Besprochen werden eine-Retrospektive im Wiener Belvedere (Stephan Hilpold spricht im Standard von einem "gefinkelten Spiel mit Zuschreibungen und Andeutungen") und die Ausstellung "Von Ferne." im Münchner Museum Villa Stuck ).