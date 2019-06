Heute trittoffiziell zurück, auch wenn sie kommissarisch im Amt bleibt. In ihrer Mannschaft verbreite sich berichtet ein Reporterteam in: "Im Vereinigten Königreich wird Mays Nachfolger vor den selben politischen Realitäten eines festhängenden Parlaments und einerstehen. Aber die EU hängt jetzt selberwie Britannien, sagen drei hohe UK-Beamte. Die Frage, ob Britannien am 31. Oktoberwird, fängt an, die EU27 zu spalten, könnte Rezessionen in einigen Ländern auslösen und gefährdet die." Der meldet unterdessen, dass die für die britisch-irische Grenze zuständige Beamtin zurücktgetreten ist.Die "der Klimabewegung" und die Erfolge derrücken ökologische Themen derart in den Vordergrund, dass andere aktuelle politische Krisen in Vergessenheit zu geraten drohen, schreibt Richard Volkmann bei den: "Dass inweiterhin brutal Krieg geführt wird, dasssich hochgradig destruktiven Einfluss überall in Europa kauft, dassim Begriff ist, die liberale Weltordnung insgesamt herauszufordern - all das wird bestenfalls registriert, muss aber hinter der drängenden Frage der zweiten Nachkommastelle eines zukünftigen Temperaturanstiegs zurückstehen. Wen kümmern noch Nationen, wenn es demnächst sowieso keine Zukunft mehr gibt?""Dasist in Deutschland nie verschwunden. Im Westen lebte es unter der Oberfläche weiter, in der DDR ganz ungebrochen", sagt der grüne Thinktankerim großen Gespräch über diein Europa: "Die Ursachen für den Aufschwung der illiberalen Kräfte unterscheiden sich von Land zu Land. In Frankreich ist schon der Begriff 'liberal' verpönt. Selbst in Ländern mitwie den Niederlanden und England sind die Gegenbewegungen stark. Ein Schlüsselbegriff ist Kontrolle. Die Menschen erwarten vom Staat, dass er den gesellschaftlichen Wandel steuern kann. Wenn diese Erwartung enttäuscht wird, geraten die Dinge ins Rutschen. Dazu kommt die."In derkann Tobias Zipp zumindest ein leises" aus melden : Dort nämlich werden die Proteste gegen den rechtspopulistischen Premierimmer lauter, nachdem bekannt wurde, dass der Regierungschef seinen EU-subventionierten Agrofert-Konzern nach wie vor selbst kontrolliert und den in diesem Fall ermittelnden Justizminister kurzerhand gegen eine Vertraute austauschte: "Am Dienstag waren es geschätzte 120 000: So viele zornige Tschechinnen und Tschechen drängten sich zu Füßen des Nationalheiligen Wenzel im Herzen von Prag, ließen Schlüssel klimpernund skandierten Rücktrittsrufe. Die Teilnehmerzahlen der Proteste haben sich zuletzt im Wochenrhythmus verdoppelt, und die Demonstranten kommen längst nicht mehr nur aus dem traditionell Babiš-skeptischen urbanen Milieu, sondern aus allen Teilen des Landes. Der wind of change, der vor 30 Jahren das kommunistische Regime wegfegte, faucht jetzt einem demokratisch gewählten Premier ins Gesicht."Mit Blick auf eine mögliche Koalition inmit der-Partei fordern der Historiker und Soziologeund der EssayistDeutschland auf, Spanien im Kampf gegen die Rechtsextremen zu unterstützten: "Dank seiner längeren Erfahrung bei der Überwindung einer autoritären Vergangenheit gilt Deutschland vielen Spaniern als Modell. Es wäre für uns wünschenswert, wenn die Führungskräfte unserer rechten Parteien wenigstens dieseziehen könnten. In der Bundesrepublik gilt es seit Jahrzehnten als indiskutabel, mit Parteien der extremen Rechten irgendwelche Pakte zu schließen oder anzustreben - auch auf das Risiko hin, die Macht zugunsten demokratischer Gegnerparteien zu verlieren."