Schwerpunkt: Das Massaker auf dem Tienanmenplatz am 4. Juni 1989 und chinesische Dissidenten heute

Die Göttin der Demokratie sah am Platz des Himmlischen Friedens dem großen Mao-Porträt in die Augen. Foto: Wikimedia, CC-Lizenz.

Ian Johnson bringt in derall jenen, die die Erinnerung an denhochhalten, eine Hommage dar . Und das sind gar nicht so wenige, schreibt er, es gebe eine ganze Bewegung der "": "Es handelt sich um Autoren, Filmemacherinnen, Dichter, Künstler, Singer-Songwriter und Intellektuelle. Manche arbeiten am Rand der Gesellschaft, ihre Werke werden schnell verboten und oft nur außerhalb Chinas gezeigt und publiziert. Andere stehen mit einem Fuß im Mainstream und versuchen, ihre Ideen in China zu verbreiten, meist mittels sozialer Medien. In den letzten Jahren habe ich über einige dieser Leute geschrieben, etwa den Künstleroder den Gelehrten, die bahnbrechende Dokumentationen über politische Verfolgungen herausgebracht haben."Den Begriff der "" bezieht Johnson von dem französischen Sinologen, der in der Columbia University Press ein ganzes Buch über das Phänomen veröffentlicht hat, "Minjian - The Rise of China's Grassroots Intellectuals". Diese Autoren betreiben eine Art, die etwa mit "" arbeite, Archiven aus Firmen oder Familien, die von der offiziellen chinesischen Geschichtsschreibung nicht beachtet werden. Im Gespräch mit Frédéric Lemaître von erklärt Sebastian Veg, wie sich diedefinieren: "Das Wort heißt '', man kann es mit 'inoffiziell' oder 'populär' übersetzen. Dieser heikle Begriff bezeichnet die nicht staatliche Sphäre, hat aber auch eine Konnotation von ''. Diese Intellektuellen zeichnen sich durch vier Merkmale aus: Ihre Interventionen sind spezifisch, das heißt, sie sprechen über konkrete Probleme. Sie definieren sich über Randgruppen. Sie drücken sich in öffentlichen Foren aus, und sie stehen weder auf der Seite des Staats, noch auf der Seite des Markts." Allerdings wird dieser Gruppe schonheftig zugesetzt, seit 2015 sind etwa viele Anwälte, die eine wichtige Rolle in dieser Bewegung spielen, inhaftiert worden, erzählt Veg.Ankann man sehen, wie Vergangenheitsbewältigung in China aussehen könnte, schreibt in seinem Blog. Die heutige Regierung hat sich für die Verbrechen desentschuldigt.widmen sich diesen Verbrechen: "Die Ereignisse bilden einenfür die nationale Identität. Selbst junge Taiwanesen können in der Regel genau sagen, was sich vor mehr als siebzig Jahren zugetragen hat." schreibt imzur Unterdrückung der Geschichte in China: "Warum fürchten autokratische und totalitäre Regimes - eigentlich alle Formen der Macht - Fakten? Der einzige Grund ist, dass sie ihre Macht aufgestellt haben. Sobald die Fakten wiederhergestellt sind, wird die Gerechtigkeit einziehen." Ai Weiwei solidarisiert sich in dem Artikel mitUnd die Journalistin und Buchautorin macht ebenfalls imklar, dass es in China eine Menge Leute gibt, die sich den Mund nicht verbieten lassen: "Trotz des Drucks Pekings auf die Hongkonger Presse produzierten Journalisten, die 1989 die Tiananmen-Bewegung in Peking berichteten, kürzlich ein Interviewprogramm mit dem gemeinsamen Titel: 'Ich bin Journalist -. Es ist ihr Beitrag, das kollektive Gedächtnis am Leben zu erhalten."Die öffentlich-rechtlichen Radiosender erinnern mit einer Vielzahl von teils sehr intensiven Features an das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens: Matthias Boelinger erzählt imdie Geschichte eines protestierenden Studenten, dessen Vater zu diesem Zeitpunktwar. Ein-Feature befasst sich damit, wie das historische Ereignis in Chinawird. Im werfen Axel Dorloff und Steffen Wurzel ihrerseits einen Blick auf die. Außerdem hatte der Sender mit dem Schriftsteller und Dissidenten Liao Yiwu gesprochen