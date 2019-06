Aus "LICHT": Luzifers Tanz. Photo Michel Schnater

Das Holland-Festival in Amsterdam zeigt im Rahmen einer dreitägigen Megashowlegendären Musikzyklus "Licht", oder in dem fünfzehnstündigen Auszug "aus Licht" zumindest die Hälfte des sieben Tage umfassenden Werks. Selbst für dashaben sich die Streicherinnen des Pelargos-Quartetts in die Höhe schwingen lassen.-Kritiker Reinhard Brembeck ringt nach Luft bei dem Spektakel, dasvereint: "Der tief religiöse Stockhausen, der täglich betete, war in seiner Begeisterungsfähigkeit so maßlos und naiv wie ein Kind. Jedes Phänomen, Helikopter wie Klangschalen,, einfach alles brachte er in seinem 'Licht'-Kosmos unter, Irdisches befremdete ihn genauso wenig wie Metaphysisches. Dieser Synkretismus wird ihm gern vorgeworfen. Dabei inspirierte ihn der zu seinen beständigen Grenzüberschreitungen. Stockhausen ist kein destruktiver Zerstörer, sondern eindes Vorhandenen. Nie schreibt er Oper wie gewohnt, oder wie es viele seiner Kollegen bis heute tun. Immer geht der stets Neugierige nicht nur ein, zwei oder drei Schritte übers Bekannte hinaus, sondern immer gleich meilenweit. Und dort, im Unbekannten, findet und erschafft er dann häufig das."Weiteres: Der meldet , dass der Schauspielervon der Wiener Burg an die Berliner Volksbühne kommt.Besprochen werdenOper "Król Roger" unterundan der Oper Frankfurt ( FR "Mary Said What She Said" mit Isabell Huppert bei den Wiener Festwochen ( taz Welt ),Inszenierung von"Lulu" an der Berliner Volksbühne (die SZ -Kritiker bei allem bemühten Antisexismus reichlich zäh fand), Richard Strauss' "Frau ohne Schatten" mitan der Wiener Staatsoper ("musikalisch beispielhaft" findet Christian Wildhagen in der NZZ ), Barrie Koskys Inszenierung von Debussys "Pelléas und Mélisande" am Nationaltheater Mannheim ( FR ), Jules Massenets "Manon" an der Wiener Staatsoper ( Standard ), Jacques Offenbachs "Orpheus" an der Wiener Volksoper ( Standard ) und Verdis "Rigoletto" an der Berliner Staatsoper, der in Kooperation mit der New Yorker Met und deshalb nicht als Theater, sondern als "" produziert wurde ( taz