Michel Serres a un message pour celles et ceux qui critiquent l'Europe : "nous sommes en paix depuis 70 ans et c'est unique dans l'histoire " 🇪🇺

Via @28minutes

ist gestorben. Kein anderer machte deutlicher, dasszusammengehören, schreibt Arno Widmann in der: "Ich werde nie vergessen, als ich - Anfang der achtziger Jahre in 'Der Parasit' von Michel Serres - begriff, dass auch das, auf das ich stieß, wenn ich an meinem Radio drehte, um denzu suchen, Informationen enthielt. Nicht die, nach denen ich suchte. Für andere aber viel wichtiger als die, nach denen ich lechzte." In der taz schreibt Cord Riechelmann, in der NZZ Sarah Pines, in der SZ Joseph Hanimann, in der Welt Hans Ulrich Gumbrecht. Dasbringt ein längeres Gespräch mit Serres.hat Stimmen gesammelt In seinem letzten Buch hat Serres gefragt "Was war früher genau besser?" (nicht soviel, nämlich). Und zu den Dingen, die besser sind, gehört zitiert aus dem Editorial, das Michel Serres 2009 schrieb, als die Zeitung eine Philosophen-Ausgabe machte. Und er schrieb über die damals schon tosende: "Ich kenne eine ganze Menge Leute, die Michel Serres heißen: Ich gehöre zu dieser Gruppe, wie ich zu der Gruppe der Leute gehöre, die im Département Lot-et-Garonne geboren sind. Aufwird also nichts über meine Identität ausgesagt, sondern nur etwas über eine Reihe von. Zwei andere kommen dort noch vor: die Leute, die 1,80 Meter groß sind und jene, die französischer Nationalität sind. Identität und Zugehörigkeit zu verwechseln, ist ein logischer Fehler, der von Mathematikern beschrieben wird. Entweder sagen Sie 'a ist a', 'ich bin ich', und sie haben die Identität. Oder Sie sagen 'a gehört zu dieser Gruppe', und das ist Zugehörigkeit. Dieser Fehler führt ins Nirgendwo. Aber er verbindet sich mit einem politischen Verbrechen: dem Rassismus."Die letzten Monate zeigen einen, der dieplötzlich sehr sehr alt aussehen lässt, schreibt Rüdiger Wischenbart im: "Das prekäre Dilemma in der Mitte besteht wohl am meisten darin, dass mittendrinbleibt - außer der Angst vor den kommenden Katastrophen der Veränderung!auf allen Ebenen haben die sozialdemokratischen Utopien ebenso ersetzt wie die konservativen Selbstgefälligkeiten."Weiteres: Diehat ihre Artikel zuonline nachgereicht, dessen radikaler Kommentar zum Römerbrief vor hundert Jahren erschien. Friedrich Wilhelm Graf würdigt den Kommentar, Frank Jehle schreibt über die frühen Predigten des protestantischen Theologen. übernimmt aus dem Merkur einen Artikelüber die Fallen des Populismus. In der ärgert sich Rainer Zitelmann über die Vorstellung,seien unmoralisch.