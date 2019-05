Auf die Frage Peter Weissenburgers von der, ob sichundvonhaben einspannen lassen, als sie dasveröffentlichten antwortet -Rechercheur Bastian Obermayer: "Wir, was Herr Strache sagt, weil es vonist für die Menschen, zu wissen, dass der Vizekanzler offenbar korrupten Avancen gegenüber offen ist. Dass er ein Mediensystem wie unter Orbán wünscht, das keine freie Presse mehr garantiert - und dass er versucht, illegale Spenden einzusetzen. Da spielt es für mich am Ende eine, wer das Video wann gemacht hat. Oder warum wir es jetzt bekommen und nicht zu einem anderen Zeitpunkt." Die Presse hat das Privileg, "auch Inhalte zu veröffentlichen, die unter illegalen Bedingungen entstanden sind - sofern ein öffentliches Interesse besteht", erläutert Weissenburger in einem zweiten Artikel.Auch Thomas Stadler findet die Veröffentlichung in seinem Bloggerechtfertigt, selbst wenn das Videoist, und zitiert aus einem Urteil des: "Allerdings wird auch die Veröffentlichung rechtswidrig beschaffter oder erlangter Informationen vom Schutz der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) umfasst. Andernfalls wäre die Funktion der Presse als 'Wachhund der Öffentlichkeit' beeinträchtigt, zu der es gehört, auf Missstände von öffentlicher Bedeutung hinzuweisen." Dem Bruch der Privatsphäre der beiden Politiker "steht ein geradezu überragendes Berichterstattungs- und Informationsinteresse gegenüber", so Stadler.Eine Meisterleistung desist die Veröffentlichung des Videos durch die- und-Journalisten dennoch nicht, schreibt Jan C. Behrends bei den. Er fühlt sich durch die Affäre an den "" erinnert - den russischen Begriff für "kompromittierendes Material", das Geheimdienste sich gern beschafften, indem sie Menschen in eine Falle lockten: "Der Blick durchs Schlüsselloch wurde ihnen zugespielt. Sie waren nur die Vollstrecker. Sicher gibt und gab es gute Gründe, diesen Film zu diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen. Doch es bleibt. Denn die Art und Weise, pikantes Material an die Öffentlichkeit zu spielen, ist eben aus dem osteuropäischen Kontext wohl bekannt - in Polen stürzte 2015 unter dubiosen Umständen eine (pro-europäische) Regierung auch wegen illegaler Tonaufnahmen. Das Spiel mitist Teil der oftpost-kommunistischer Gesellschaften."Und Michael Hanfeld schreibt in der: "Man kann sich auf den Standpunkt stellen, der Zweck, gegen gefährliche Rechtspopulisten sei so manches erlaubt. Aber möchte man in einer demokratisch verfassten Öffentlichkeit nicht wissen,einsetzt?"