Inhat die Stunde der etablierten Autoren geschlagen - und prompt gewinnt der Wettbewerb an Qualität, schreibt Andreas Busche imnach den Filmen vonund. Auchaußer Konkurrenz gezeigter, in Japan gedrehter Film "Family Romance" überzeugt den Kritiker: Im Mittelpunkt steht ein Mann namens Ishii, der sich als Familienmitglied zum Mieten anbietet. Herzogs Film "besitzt wie zuletzt alle seine Spielfilme eine", denn "Ishii gibt es tatsächlich, er spielt sich in 'Family Romance' (der Name seiner Firma) selbst, was Herzog zu einigen schönen Gedankenspielen verleitet. ... Herzogsbewahrt seinen Film vor kulturellen Stereotypen über die japanische Gesellschaft, er versucht sich seinen eigenen Reim auf die Welt zu machen. Ihm dabei zuzusehen, ist wie immer."hat mit Herzog gesprochen - unter anderem geht es um diedes Films, die Herzog alleine gestemmt hat: "Es steckt mein eigenes Geld drin und das verdiene ich auf ganz unterschiedliche Weisen. Das einzige, was ich nicht getan habe, ist ein."





Derweil hat Andreas Busche noch eine Palmenfavoritin ausgemacht: Mit "Portrait of a Lady on Fire", einer Geschichte aus dem 18. Jahrhundert, istschon jetzt "", schreibt er. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen, "zwischen denen die Regisseurin eine zurückhaltende, sinnliche Intimität herstellt. ... Marianne und Héloïse beschließen, nicht das Bild zu erfüllen, das die Gesellschaft für sie bereithält - sie schaffen ihr eigenes. Dabei geht Sciammavor, sie verzichtet in ihrer Emanzipationsgeschichte auf jegliches modernistisches Ornament." Überhaupt, erfahren wir von Busche, finden sich in diesem Jahrgang in allen SektionenErhebliche Einwände zumindest gegenüber Terrence Malicks Film (mehr dazu hier , sowie eine nachgereichte Kritik macht Rüdiger Suchsland aufgeltend: Malick gehe demziemlich auf den Leim, meint er. "Mit Riefenstahl geht es los. Flüge über Marschkolonnen, Reichsparteitag, Ekstase der Hitlerfans, Feiern im Feuerschein. ... Noch nie war der studierte Philosoph und Heidegger-Übersetzer auch sound deren fließenden Übergängen zum Faschismus, dessen, des 'einfachen Lebens', der 'Weisheit' der Natur. ... Die Heimatfilmästhetik des Ganzen, die idyllischen Bilder der Natur- und Bauernverklärung: Man tanzt und lächelt, senst und pflügt.. Das Leben auf dem Land ist offenbar ziemlich lustig, denn Erwachsene spritzen sich hier mit Wasser nass, spielen mit Kindern blinde-Kuh. Wenn die Nazis mal wieder von sich hören lassen, schickt Gott, oder Wolken und Sturm."Mit"Jeanne" und"Liberté" gibt es zwei erstaunliche Überraschungen in den Nebensektionen, berichtet Tim Caspar Boehme in der. Im-Podcast berichtet Alexander Horwath vom Festival. Weiteres aus Cannes auf Artechock Kino-Zeit und critic.de , letztere auch mit täglichen Podcast-Lieferungen . Mehrfach täglich einen Blick wert: Der Kritkerinnenspiegel . Mit Tweets vom Festival versorgen uns Jenny Jecke und Beatrice Behn . Und ebenfalls sehr fein: Der regelmäßig aktualisierte Cannes-Ticker vom BloggerAußerdem: "" ist Geschichte, die Feuilletons betreiben Nachlese. Nach einer zunächst duchwachsenen letzten Staffel istMalte Göbel durchaus zufrieden mit dem Schluss, der glücklicherweise nicht alle offenen Fragen der Serie beantworte. Der fragt allerdings, ob dies das "" war. Sehr detailliert deutet Claudia Schwartz in derdie letzte Episode aus und gelangt zu dem Fazit, dass die Serie wirklich konsequent keine Heldenerzählung sein wollte: "Die letzte Episode fährt die Lautstärke merklich herunter und fordert das Publikum auf, die Botschaft genau zu lesen: Wenn die Menschen eine Zukunft haben wollen, müssen sie sich."Ähnlich lautet Adrian Daubs Analyse auf: Während klassische Fantasy romantischen Vorstellungen von guten Herrschern aufsitzt, deren Amtstätigkeiten jedoch stets unerwähnt bleiben, widmet sichStoff gerade "der, den Grauzonen der Politik. Deshalb war es auch so ernüchternd, als die vorletzte Folge der Serie suggerierte, Macht an sich sei stets etwas Grauenvolles. Denn dieist im Grunde genommen eine genauso romantisierende und entpolitisierende Vorstellung wie der blinde Glaube an den guten Herrscher." Als "epochale Leistung" wertet es David Hugendick auf, was die Serie mit der Logik derveranstaltet hat.Weitere Artikel: Für die plaudert David Steinitz mit, der in "John Wick 3" auch mit 54 noch den munteren Actionhelden gibt. Besprochen werden"Under the Tree" ( Tagesspiegel ),"Antiporno" ( Welt , unsere Kritik hier ),"Breakthrough" ( ZeitOnline ) und die aufgezeigte Serie "Fleabag" ().