, der aus dem Gefängnis heraus seinen Roman "Cherry" geschrieben hat, fasziniert die Feuilletonisten (siehe dazu auch den gestrigen Efeu ). Fürhat sich Daniel-C. Schmidt telefonisch zu dem Irakveteranen von der Gefängnisleitung durchstellen lassen und erfuhr im Zuge, dass Walker nach einem Porträt invon seinem Verleger entdeckt und zum Schreiben animiert wurde. "Mit seinem Lektor durfte Walker in genau den gleichen 15-Minuten-Takten telefonieren, wie er das heute nach dem Erscheinen des Buches mit Journalisten tut. Es war ihm nicht erlaubt, das Manuskript zum Apparat mitzunehmen, er musste die Änderungsvorschläge des Lektors, wenn er ein neues Blatt Papier in die Schreibmaschine spannte. So schrieb er fünf, sechs Tage die Woche und gab einzelne Seiten in die Post. Ein mühsamer Prozess, der vier Jahre in Anspruch nahm, bis 'Cherry' fertig war."Sehr schade findet es Ulrich Gutmair in der, dass diewöchentliche Kolumne "Moralische Geschichten" (zahlreiche davon hat der Autor auf seinem-Profil per Foto online zugänglich gemacht ) einstellt: Diese "reagierten stets auf das Geschehen der Zeit und schrieben so. Wenn Historiker in 50 Jahren wissen wollen, was die Leute am Anfang des 21. Jahrhunderts umgetrieben hat, werden sie in ihnen eine verlässliche Quelle finden."Ulrich Weinzierl schreibt imüber die 1951 gestorbene Schriftstellerin , deren Werke er herausgibt: "Sie schrieb unentwegt: politische Kriminalromane unter amerikanischem Pseudonym, Fortsetzungsromane mit unterhaltender oder sozialkritischer Schlagseite, Skizzen und Feuilletons. Sie musste schreiben,, ihren Lebensunterhalt. "Weitere Artikel: Gerrit Bartels ( Tagesspiegel ) und Dirk Knipphals ( taz ) haben mit Blick auf die kommende Buchmesse in Frankfurt denbesucht. Deutsche Romane - zumindest jene gemeinfreien, die im Projekt Gutenberg hinterlegt und zugänglich sind - spielen mit Vorliebe im, hat eine komplexe digitale Auswertung ergeben, wie Frank Fischer in derberichtet. Für diehat sich Mara Delius mitzum Gespräch über dessen in Form einer Novellensammlung verfassten Erinnerungen an Begegnungen getroffen. Gerrit Bartels glossiert imüber das jüngst zu beobachtende Phänomen, dass immer mehr Schauspielerinnen und Schauspieler - aktuelles Beispiel: hier im-Gespräch) - sich an der Schriftstellerei versuchen. Außerdem bietet dermit "Stein, Stiel, Schlehe" das erste Orginalhörspiel der Schriftstellerin online an.Besprochen werden unter anderem"Virginia" ( Welt ),Comic "Lucky Luke sattelt um" ( SZ ),"Licht über dem Wedding" (),"Wo wir waren" () und"Einen Elefanten basteln" ( SZ ).