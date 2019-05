Die taz startet mit einer täglichen sechsseitigen Europa-Sektion vor den Europawahlen. Zu Beginn flaniert Nora Bossong durch ein von den Gelbwesten gezeichnetes Paris: "Europa scheint vielen entweder unerreichbar oder unerheblich, ein Hobby der Elite, ein Artefakt, ausgestellt in einer Vitrine. Man zieht sich lieber in einen engen Kreis, eine eingeschworene Fraternité zurück gegen die Kälte und die zu abstrakten Werte drum herum." Außerdem stellt Tobias Müller die Partei Volt vor, die europaweit antritt.



Der Kulturkampf findet nicht zwischen Zivilisationen statt, wie Samuel Huntington einst behauptete, er findet zwischen Kulturen in jedem einzelnen Land statt, meint die türkische Autorin Elif Shafak im Guardian mit Blick auf den Wahlerfolg der rechtspopulistischen Vox-Partei in Spanien: "Was Vox verkauft, ähnelt auffallend dem Paket, das von populistischen Nationalisten anderswo angepriesen wird ... Die Misogynie liegt ihr am Herzen. Das Gerede, dass Männer durch 'Feminazis' leiden und dass radikale Feministinnen das soziale Gefüge bedrohen, wird Beobachtern der extremen Rechten bekannt vorkommen. Die Rechten glauben nicht, dass es ein Patriarchat gibt, ebenso wenig wie sie glauben, dass der Klimawandel stattfindet. Die frauenfeindliche Rhetorik der spanischen Bewegung, ist mir, die aus der Türkei kommt, schrecklich vertraut."



Das Europäische Parlament ist weniger demokratisch als die nationalen Parlamente, erinnert Heinrich August Winkler im Tagesspiegel die Befürworter eines europäischen Bundesstaats: "Wäre das Straßburger Parlament nach dem demokratischen Prinzip 'one person, one vote' zusammengesetzt, müsste es, um auch der Bevölkerung kleiner Mitgliedstaaten eine angemessene Vertretung zu verschaffen, mehrere tausend Abgeordnete umfassen; es wäre also nicht arbeitsfähig. Es gibt mithin gute, ja zwingende Gründe, die kleineren Staaten auf Kosten der größeren zu bevorzugen. Angesichts der immer noch begrenzten Rechte des Europäischen Parlaments ist der Mangel an demokratischer Legitimation hinnehmbar. Geleugnet werden aber darf er nicht. 'Mehr Europa' auch um den Preis von weniger Demokratie: Eine solche Politik zu betreiben, heißt, dem europäischen Projekt zu schaden."