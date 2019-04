Vor allem die, die übrigens auch von den Erfolgen der algerischen Bewegung inspiriert war, hat es vermocht, einen derder Welt abzusetzen. Dominic Johnson erinnert in deran seine Verantwortung: "Kein lebender Herrscher der Welt hatauf dem Gewissen wie: Die zwei Millionen Toten des Südsudan-Befreiungskrieges, der 2005 nach über zwanzig Jahren Gemetzel und Hungersnöten mit der Einleitung der Unabhängigkeit dieses Landesteils zu Ende ging; die mindestens 300.000 Toten des Völkermordes in, wo regimetreue Milizen ab 2003 über Jahre hinaus systematisch missliebige Ethnien verjagten und umbrachten. Bashir war und ist der einzige Staatschef der Welt, den der Internationale Strafgerichtshof mit Haftbefehl sucht." Johnson ist allerdings skeptisch, ob auf die Absetzung al-Bashirs eine Demokratisierung folgen wird.wurde gestern nach sieben Jahr Asyl in der Botschaft Ecuadors in London von dem Land fallen gelassen. Bei allem was ihm vorzuwerfen ist - die Wahlkampfhilfe fürin erster Linie - verdient er für seine ursprünglichen Leaks der vongelieferten Daten nicht, bestraft zu werden, meint Bernd Pickert in der: "Es gibt Informationen, die zu veröffentlichen auchrechtfertigt. Dafür gehört Julian Assange nicht ins Gefängnis, genauso wenig, wie Chelsea Manning je hätte einsitzen dürfen." Assanges Festnahme bedroht die meint auch Lisa Hegemann bei: "Wird Assange auf der jetzt bekannten Grundlage verurteilt, könnte sich ein Journalist oder eine Plattform künftig schon damit strafbar machen, dass sie eine Informantin nach mehr Dokumenten oder Belegen fragen."Möglicherweise muss sich Assange trotz melodramatischer Warnungen von Kumpels wiegar nicht allzuviel Sorgen machen, vermutet Jack Shafer in: "Angesichts des breiten Spektrums möglicher Anklagen, die die Staatsanwälte erwogen haben, einschließlich des Spionagegesetzes, ist die Anklage vom Mittwoch ein. Falls nicht noch stärkere Anklagen aus dem Justizministerium kommen, was laut Reuters möglich ist, könnte Assange das britische Auslieferungsverfahren nutzen, um der Verfolgung durch die amerikanische Justiz auszuweichen."Assange hat gegen Kautionsauflagen verstoßen und muss dafür wie jeder andere mutmaßliche Straftäter zurgezogen werden, entgegnet Peter Rasonyi in der, nicht an die Theorie glaubend, dass die 2010 invon zwei Frauen erhobenengegen Assange vom schwedischen Staat in die Welt gesetzt wurden, um ihn wegen Veröffentlichungen von Wikileaks an die USA auszuliefern.