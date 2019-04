Pablo Picasso, Mädchenbildnis, 1914. © Centre Pompidou, Mnam - CCI/Jean Claude Planchet/Dist. RMN-GP © Succession Picasso / 2019, ProLitteris, Zurich





Fahren Sie in die Schweiz, empfiehlt Gottfried Knapp in der. "Wohl noch nie ist der Pariser Teil derso umfassend dargestellt worden" wie derzeit in Basel. Dort kann man außer der Ausstellung über den jungen Picasso in der Fondation Beyeler jetzt auch eine Ausstellung im Kunstmuseum Basel über den "Kosmos Kubismus. Von Picasso bis Léger" sehen. "Im ersten Raum - er trägt den Titel "" - ist zu erleben, wie radikaloder André Derain um 1907 auf die irritierend fremdartigen Werkereagiert haben. Archaische Kultobjekte treffen hier auf moderne Bilder. ... Wie diese beiden Männer in den folgenden Monaten auf das allmähliche Verholzen der von ihnen gemalten Figuren mit immer präziseren Spaltungen antworteten und so gemeinsam den Kubismus entwickelten, wird in den folgenden Räumen zum Ereignis. Besonders eindrucksvoll lässt sich der Einfluss vonnachvollziehen."





Im Hamburger Bahnhof in Berlin kann man derweil einen ganz anderen Zugang zu afrikanischer Kunst erleben, nämlich mit einer Ausstellung des afroamerikanischen Malers schreibt Simone Reber im: Hier "lassen vor allem dieaus den letzten Jahrzehnten des Schaffens ihren Charme spielen. In ihnen verbinden sich Malerei und plastisches Arbeiten. Als Jack Whitten mit der Holzschnitzerei begann, beschäftigte er sich intensiv mit afrikanischen Artefakten. Anders als die Expressionisten und Kubisten wollte er jedoch dender afrikanischen Figuren und Masken ergründen, er wollte, wie er später schrieb,. Seine Suche nach dem afrikanischen Spirit übertrug sich in die Malerei."





In der neuen Nolde-Ausstellung im Hamburger Bahnhof kann man jetzt gut nachvollziehen, welche Mühesich gab, von den Nazis anerkannt zu werden, lernt -Kritiker Wolfgang Ruppert: "Er distanzierte sich vom Christentum, weil diesessei, und fand im Nationalsozialismus seinen Glauben. Er malte bis in die fünfziger Jahre keine christlichen Themen mehr. Als zahlreiche seiner Werke 1937 in der Ausstellung 'Entartete Kunst' in München gezeigt wurden, erhielt dies die Wirkungsmacht einer offiziellen Ausgrenzung. Nach seiner Intervention mit Verweis aufbei Goebbels wurden seine Bilder bei den weiteren Stationen der Ausstellung nicht mehr gezeigt. Nolde malte nunund mythische Kultszenen mit 'heiligem Feuer'." Es nützte nichts: "1940 sprach der Präsident der Reichskammer der bildenden Künste, Adolf Ziegler, ein Berufsverbot gegen ihn aus." (Eine weitere Ausstellungsbesprechung gibts im Tagesspiegel In seinem Blog (und in der schreibt auch Thomas Schmid: "Die Kunstkritik übersieht gerne, dass der deutsche Expressionismus, zu dem man Nolde zählen muss, von Anfang an auch einehatte. Es geht um das Echte gegen das Gekünstelte, das Wuchtige gegen das Zierliche, das Dramatische gegen das Gefällige, das Nordische gegen das Südliche, vor allem gegen das Französische,. In diesem Kampf steht Nolde in erster Reihe, für einen 'nordischen Expressionismus'."Dass Emil Nolde nicht der einzige deutsche Maler mit Sympathien für die Nazis war, erzählen auch Christiane Meixner, Christiane Peitz, Birgit Rieger und Georg Ismar im: "Eine Ausstellung im Brücke Museum zeigt ab 14. April die schwierige Gemengelage anhand: Maler wie Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Ernst Ludwig Kirchner hegten um 1933 und in den Jahren danach noch die Hoffnung, mit ihrer Kunstzu finden. Auch der Architektversuchte zunächst mit den Nationalsozialisten zusammenzuarbeiten, bevor er verfolgt und vertrieben wurde. Genauso wie der Bauhaus-Künstler, der ebenfalls aus seinem Lehramt gejagt wurde. Der geläufige Gegensatz von hier 'entarteter Kunst' und dort 'Nazi-Kunst' wurde in letzter Zeit vielfach angezweifelt und widerlegt."Weitere Artikel: Gropius-Bau-Chefinwird die nächste Biennale-Jury in Venedig leiten, meldet der. Im stellt Peter Schjeldahl den Malervor, dem die New Yorker Abteilung des Smithsonian's National Museum of the American Indian gerade eine große Retrospektive widmet.Besprochen werden außerdem' Fotoretrospektive "Die Ostdeutschen" in den Berliner Reinbeckhallen Berliner Zeitung ), "Christo - Walking on Water", Andrey Paounov Filmdoku zu"The Floating Piers" ( taz ), die Ausstellung "" in der Londoner Tate Britain Tagesspiegel ), eine Ausstellung mit finnischer Kunst in der Kieler Stadtgalerie taz ) und die Ausstellung ". Heroines and Heroes" im Isabella Stewart Gardner Museum in Boston ().