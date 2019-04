-Korrespondent Karim El-Gawhary will sich die Hoffnung auf eine Demokratisierung inso schnell nicht nehmen lassen , auch wenn die Militärs schon wieder die Proteste von Algier und Khartoum zu kooptieren drohen: "Anders als die ägyptischen Militärs haben die 'Übergangsherrscher' in Algerien und im Sudan einen großen Nachteil: Die Demonstranten beider Länder kennen. Mit einem Salut des Militärs in Richtung Demonstranten, wie einst in Kairo, wird es nicht getan sein. Das algerische und sudanesische Militär muss mehr liefern.wurden beide vom Militär 'gegangen', wie einst Mubarak in Ägypten. Aber weder in Algier noch in Khartum sind heute wie einst in Kairo die naiven Sprüche vom Militär und dem Volk, die an einem Strang ziehen, zu hören. Die Demonstrationen in Algerien gehen weiter. Was im Sudan passiert, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Die Sudanesen haben einige Erfahrungen mit Militärputschen in ihrer modernen Geschichte gesammelt. In beiden Ländern dürfte die Skepsis gegenübergroß bleiben."Im erinnert die sudanesische Kolumnistin, was mitverbunden war: "Nicht ein einziges seiner dreißig Jahre Herrschaft war friedlich. Das Militär übernahm 1989 die Macht und beantwortete jeden Widerspruch mit brutaler Gewalt. In den größeren Städten zerstörte das Regime die Zivilgesellschaft mit seinem. Inund anderen Regionen heizten seine Truppen ethnische Konflikte an, die unzählige Leben kosteten und Bashir eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof und Sanktionen gegen das Land einbrachte. Und das regime etablierte ein, das es zur Verflgung seiner Gegner und der Durchsetzung einer eisernen Ordnung nutzte."Und wenn die AfD gar keine rechtspopulistische Partei ist?, fragt , Urgestein der Bielefelder Soziologie, in der. Dass sich die Floskel durchgesetzt hat, macht sie noch nicht richtig: "Rechtspopulisten wollen durch Provokation öffentliche Erregung erzeugen, mit Themen entlang der dramatisierten Konfliktlinie 'Volk gegen Elite'. Rechtsextreme und Neonazis wiederum operieren mit Gewaltandrohungen und Gewalttätigkeiten; sie wollen Schrecken verbreiten. Dazwischen verläuft die Erfolgsspur der AfD: ein."