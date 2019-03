Das Land Berlin muss demnächst mit verbeamtetenrechnen, dietragen. So scheint es nach dem Bericht Anna Klöppers in der. Das Land will den Fall einer Lehrerin, die auf Kopftuch besteht, vor die höchsten Instanzen bringen - Klöpper gibt der Argumentation des Landes nicht viel Chancen: "Zwar hatte das Bundesverfassungsgericht 2015 geurteilt, dass ein pauschales Verbot - wie es dasbeinhaltet - diskriminierend sei. Es gebe allerdings auch ein Urteil aus dem Jahre 2003, in dem Karlsruhe wiederum gerade im Bereich Schule den Ländern deutlich mehr Spielraum lasse. Mit dieser Einschätzung stand die Bildungsverwaltung am Mittwoch allerdings allein da. Christian Pestalozza, Verfassungsrechtler an der Freien Universität Berlin, sagte der: 'Die Revision.'"Auch in Engand gibt es Debatten darüber, wie mankann. An der Parkfield Community School in Birmingham protestierten Elterngegen ein Programm des Lehrers Andrew Moffat, der den Kleinen mit dem "No Outsider"-Programm schon im Grundschulalter beibringen will, dass die Rechtezu respektieren seien. Derhatte verzückt in einem Artikel berichtet, der den Lehrer im Kreis trauten Kreis mit kleinenzeigte - für dendas Inbild der erwünschten gesellschaftlichen Vielfalt. Über die Proteste berichtete dann diewesentlich ausführlicher. Die Eltern zogen ihrer Kinder für einen Tag von der Schule zurück und demonstrierten gegen das "No Outsider"-Programm, das sie alsempfanden. Brendan O'Neill gibt ihnen in der linken, aber an sich dezidiert antimultikulturellen Zeitschriftrecht: "In moralischen und religiösen Angelegenheiten sollten die Eltern dieüber die Kinder ausüben. Es ist entscheidend, dass die Souveränität der Familie und die Elternrechte nicht nebenbei von Beamten herabgewürdigt werden, die glauben, es besser zu wissen." Und darum hat O'Neill wohl auch bei Kopftüchern für kleine Mädchen, die an der Schule ein optionaleszu sein scheinen, kein Problem.Es geht noch düsterer als düster. Diestellt "eine Fallstudie Sexueller Kindesmissbrauch in Institutionen und Familien" vor. Die Studie zeigt, wie Opferdurch die Familien in der DDR ihren Eltern weggenommen wurden - um sie im Heime zustecken, wo siewurden. Hier Nina Apins Bericht. Simone Schmollack kommentiert : "So etwas ist wohl nur in einer weitgehend geschlossenen Gesellschaft, wie die DDR eine war, möglich. Kinder und Jugendliche wurden für grausame Taten an ihnen selbst - begangen von Müttern, Vätern, Staatsangestellten - zusätzlich bestraft. In der Regel mit "lebenslänglich", wie sie selbst sagen."