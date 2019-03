! In Berlin ist er erstmals gesetzlicher Feiertag. Diewird heutegemacht. Auf der Meinungsseite schreibt die palästinensische Politologinüber die Lage im Gaza-Streifen, der von dergeknebelt wird: "Die bisherige palästinensischen Führung steckt in der Vergangenheit fest. Sie klagt, statt die aktuellen Möglichkeiten der Palästinenser in den Blick zu nehmen und rational undzu planen. Ich bin überzeugt, dass diegekommen ist. Wir sind diejenigen, die den Schlüssel in der Hand halten, um unsere internen und externen Probleme zu lösen, statt das Ausland weiter um Unterstützung zu bitten. Eineist nötig, um unsere Schwächen zu analysieren, anstatt der Welt Vorwürfe zu machen, dass sie uns nicht hilft."54 Prozent derfinden, "dass der Mann das Geld verdienen und die Frau sich umkümmern sollte", schreibt Alice Bota in. Das Frauenbild in Russland sei archaisch - auch die Sowjetunion war trotz rechtlicher Errungenschaften für dien Frauen "ein, auch wenn die offizielle Ideologie anderes versprach. " Und sie beschreibt einen seltsamen Widerspruch: "Hier in Russland, wo es bis heute selbstverständlich ist, dass es Ingenieurinnen und Mathematikerinnen gibt, dass Frauen genauso gut oder besser ausgebildet sind als Männer und mehr Frauen in den Chefetagen sitzen als in Deutschland, siegt das archaische Frauenbild über das emanzipatorische. Die, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunionwurde, wird überbetont, die Männlichkeit fetischisiert."