erzählt in seinem Roman "Beale Street" die Geschichte eines jungen schwarzen Mannes, der wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verhaftet wird. Er streitet das ab. Das Opfer, eine junge Latina, hat ihn identifiziert und ist dann nach Puerto Rico geflohen, um alles hinter sich zu lassen. Nach seinem Oscar-Gewinner "Moonlight" hat Regisseurnun diesen Roman von Baldwin verfilmt . Bisschen romantisierend, meint Fatma Aydemir in der, aber dafür habe Jenkins aufs neue "das Begehren und die Verletzlichkeit von Körpern in einer" festgehalten. Für Tagesspiegel-Kritiker Andreas Busche, der sich mit dem Regisseur zum Gespräch getroffen hat, sind Baldwin und Jenkins künstlerisch verwandt: Bereits "in 'Moonlight' fand sich vieles von dem, was Baldwins Roman auszeichnete: der feinfühlige Blick auf den afroamerikanischen Alltag, der innere Zusammenhalt der Familie und der äußere Druck, gegen den sichbehauptet, sowie die persönliche Bilanz einer Epoche über gut zwei Jahrzehnte. Baldwin und Jenkins sind beide mit der Erfahrung als schwarze Minderheit in Amerika aufgewachsen, aber sie zeichnen ein."-Kritikerin sah einen gütigen Film, der zärtlich auf seine verliebten Protagonisten blickt: "Seine Farben werden durch die für den Oscar nominierte Musik von Nicholas Britell vertieft, die von einer einsamen Trompete bis zu bebenden Streichern reicht. Wie bei 'Moonlight' schauen die Charaktere manchmal, in unsere Augen. Und dann, wie eine Ohrfeige, kommen schwarz-weiße Fotografien von Männern, Frauen und Kindern, die von weißen Polizisten brutal behandelt werden."