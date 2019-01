hat in dieser Woche zweihundert Mitarbeiter entlassen, Verizon Media bei derund beiachthundert. Außerdem gibt es Gerüchte, dass Buzzfeed mit dem Video-Dienst Group Nine fusionieren können. In der sieht Alex Pareene schwarz: "Für eine Branche, die an Entlassungen gewöhnt ist, sollte dies inzwischen normal erscheinen. Doch in dieser Woche fühlt es sichan. Denn diese 'Korrekturen' betreffen die digitalen Medien, die bisher als die Überlebenden galten." Pareene fordert daher, die: "Über Jahre subventionierte die amerikanische Post die Lieferung von Zeitschriften und Magazinen über vergünstigte Preise. Hätte sie operiert wie heute die Plattformen oder ISP, dann hätten die Leser beim Postamt zahlen müssen, um Esquire geliefert zu bekommen, und das Magazin hätte keinen Pfennig gesehen."In derist Jürgen Schmieder nicht nur begeistert von neuenwie "Surviving Kelly" oder in "Leaving Neverland", in denen Prominenten ungeheuer emotionalisiertwird: "Es ist wichtig, dass es diese Dokumentarfilme und -serien gibt, als Plattformen für Opfer, als Anstoß für Debatten, als Auslöser für Ermittlungen. Diese Werke allerdings erheben jedoch bisweilen nicht nur die Anklage, es findet vielmehr eine Art öffentliche Verhandlung statt,mit oftmals sehr deutlich ausgesprochenen Urteilen - und sie verführen den Zuschauer aufgrund der Dramaturgie dazu, dieses Urteil zu übernehmen, nicht selten verbunden mit dem Hinweis, dass sich Promis ohnehin durchs Justizsystem schlängeln würden, ohne jemals ernsthaft zur Verantwortung gezogen zu werden."