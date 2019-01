Helene Funke, Träume, 1913. Foto: Johannes Stoll © Belvedere, Wien

Unbedingt anschauen!, ruft Anne Katrin Fessler hingerissen im, nachdem sie sich im Wiener Belvedere die Schau "Stadt der Frauen" angesehen hat, die den einst gefeierten Künstlerinnen der Wiener Moderne gewidmet ist, deren Karrieren 1938, mit dem "Anschluss" Österreichs, jäh endeten: "Fulminant ist bereits der Auftakt mit der lebensgroßen Figur einer Hexe, die sichmanikürt. Eine provokante Arbeit, geschaffen von. Sie war ein Phänomen, ist sie doch zu einer Zeit in die Männerdomäne Bildhauerei eingedrungen, als Frauen in Wien nicht einmal an den Kunstakademien zugelassen waren. Hauptargument war stets das Aktstudium: Mit Nacktheit konfrontiert zu sein galt für eine Frau als unschicklich.""Epochal!", schwärmt auch Almuth Spiegler in derund meint, neben den Lebensläufen der Künstlerinnen sind jene von Klimt, Schiele und Kokoschka fast "langweilig". "Allein, die Kommunistin, Innenarchitektin und visionäre Malerin, die von ihrem verheirateten Partner zugezwungen wurde, vor den Nazis floh, ihren Cousin heiratete, in Auschwitz mit Kindern malte, sichmeldete. Ihr Schicksal ist so intensiv wie ihre Bilder, die man selten in dieser Qualität versammelt hat. Im Nebenraum eine Amazone anderen Formats:, die lesbische, pathetisch-expressive Malerin, diein den Ersten Weltkrieg zog, enttarnt zur Kriegsmalerin wurde und dann früh der NSDAP beitrat."Weitere Artikel: Als wahre "Schatzkammer" und gutes Mittel gegen "rassistische Stereotype" über empfiehlt Susanne Lenz in derdas seit Donnerstag zugängliche RomArchive , das Kunst aller Gattungen, wissenschaftliche Texte, historische Dokumente, Videos und Musikaufnahmen versammelt. "Plakativ und subtil zugleich" erscheinen Bernhard Schulz imdie Porträts des New Yorker Künstlers, dem das Münchner Museum Brandhorst derzeit die erste deutsche Retrospektive widmet. Von einem absurden, die anlässlich von Leonardo da Vincis 500. Todestag erneut über die Ausleihbedingungen diskutieren, berichten Annette Reuther und Sabine Glaubitz in derBesprochen werden die Ausstellung : The Power of Seeing" im Londoner Two Temple Place ( Guardian ), die Wiedereröffnung des Hauses am Waldsee mit Arbeiten der Bildhauerin Berliner Zeitung ),Installation "Genie & Übermut" in der Zürcher Galerie Nicola von Senger ( NZZ ), ". Kamikaze" in der Hamburger Kunsthalle ) und eine Ausstellung mit Arbeiten des Zeichnersin der Bibliothek des Centre Pompidou ().