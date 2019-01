und, die drei Hübschen von der Kapitalkritik, feiern im Gespräch mit Daniel Binswanger vondie "". Dass sich hier rechte mit linken Diskursen mischen (unser Resümee ), stört sie nicht im geringsten, wie sich auch in den Deutschland-Passagen des Gesprächs zeigt. Selbst für diehat Eribon durchaus Verständnis: "Die Bevölkerung würde sich nicht so bedroht fühlen, wenn der Sozialstaat nicht abgebaut worden wäre. Es wird häufig gesagt, dass die Bürger AfD wählen, weil sie um ihre eigene wohlfahrtsstaatliche Unterstützung fürchten. Das ist, schließlich wurde ihr staatliches Sicherheitsnetz tatsächlich massiv abgebaut, allerdings nicht wegen der Flüchtlinge, sondern lange davor durch Gerhard Schröder." Derist an allem schuld, meint auch der Schriftsteller Norbert Niemann im-Blog der, neidisch in Richtung Frankreich auf die Gelbwesten schielend. Auch in Deutschland fordert er "".Zwar musste der eine Ehepartner bei einer Tagungseinladung des anderen immer alsbleiben, aber imkonnten wir wenigstens erforschen, was wir wollten, sagt im-Interview mit Arno Widmann, Molekularbiologin und Direktorin am Institut für Biochemie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, die zur Symbiose von Hülsenfrüchten und Knöllchenbakterien forscht. Heute greife die Politik immer mehr in die Forschung ein: "Es wird heute viel von Innovation geredet. Innovation steht für die Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg. Aber Innovation ist nur möglich bei einem möglichst umfassenden freien Austausch von Informationen und Gesichtspunkten. Davon wollen die Politiker, dieselben, die so gerne über Innovation sprechen, allerdings nichts wissen. Die Politik maßt sich immer mehr an, darüber zu entscheiden, wassind und was nicht. Sie hören immer weniger auf Experten. Sie sind nur an schnellen Ergebnissen interessiert."