hat sich gegen die Düsternis entschieden", freut sich Diviam Hoffmann in dernach dem Durchhören von Blakes neuem Album "Assume Form": Noch vor zwei Jahren hatte der Anfang des Jahrzehnts für seine Pionierarbeit in Sachen digital-analoger Verschmelzung gefeierte Musiker ein depressives Album vorgelegt, von dessen Schatten er sich nun offenbar weitgehend losgelöst hat. Ähnlich freut sich Jens Balzer in derüber dieses "lichtdurchflutete, heitere und kalifornische" Album, das ihn mutmaßen lässt, ob die Beach Boys als Cyborgs wiederauferstanden sind. Es "wechseln nicht nur die Zustände und Stimmungen, sondern auch die Glücksversprechen und Utopien:, die Sehnsucht nach Form und jene nach Formlosigkeit. ... James Blake hat uns einen Liederzyklus geschenkt, an dessen Ende man selbst nicht mehr weiß, was man möchte - einen Körper besitzen oder doch lieber nicht? -, aber dieser Zustand macht einen.""Glück ist schlecht", schreibt derweil Juliane Liebert in derund sieht das alles etwas differenzierter: Schön findet sie, wie "extrem sensibel die Musik fürist. Das Sounddesign ist detailverliebt, aber immer fokussiert." Insgesamt wirke diese perfekte "Mischung aus britischer Elektrodüsternis und Internetsoul ist" allerdings "aber auch ausgereizt. Wenn er nicht in Schönheit ertrinken will, müsste er sich irgendwann doch noch mal neu erfinden. Sonst könnte es ihm passieren, dass er bald das 'Ti Amo' des identitätsgrübeligen Digitalzeitalters schreibt."Weitere Artikel: Ulrich Amling würdigt im, die in diesem Jahr den Siemens-Musikpreis erhält ( mehr dazu hier ).hat sich mit der Komponistin unterhalten . Julia Bähr sucht in der FAZ Gründe dafür, warum der-Song "Africa" von 1982 sich seit 2017 im Internet immenser Popularität erfreut (auf geht das Stück straff auf eine halbe Milliarde Plays zu). Frederik Hanssen schreibt imeinen Nachruf auf den Musikvermittler. Außerdem weist derdarauf hin, dass diemit "Land of the Free" einen Protestsong gegen Donald Trump veröffentlicht haben. Das Video dazu stammt vonBesprochen werden ein Konzert desunter, von dem-Kritiker Christian Wildhagen höchst euphorisch nach Hause geht,Album "7 Directions" ( taz ), das neue Album der SZ ),"Songs of Resistance" ( Presse ),' "Chasescene" ( Standard ),Debütalbum ( Presse ), eine Harmonia-Mundi-Edition von Presse ),Auftritt beim Bauhaus-Festival in Berlin ( Tagesspiegel ) und' Album "Episodes" ( NZZ ).