, einer der drei Gründungsindentanten des Humboldt Forums, widersetzt sich den weitreichenden Forderungen aus dem Manifest zur Restitution afrikanischer Kunst, das seine Kollegindem französischen Präsidenten übergeben hat (unsere Resümees ). Die deutschen Sammlungen seien nicht so von kolonialem Geist kontaminiert wie etwa die französische so Bredekamp im Gespräch mit Eckhard Roelcke von. Die Begründung klingt etwas wolkig: "In Deutschland gab esund das ist der fundamentale Unterschied gegenüber Frankreich, das seit dem 17. Jahrhundert, seit dem Sonnenkönig, eben alle Macht in Paris konzentriert hat. In Deutschland ist jeder Bewohner, der über etwa hundert Kilometer gereist ist, in einegekommen, in eine neue Gemeinschaft, er musste sich umorientieren, er musste seinen eigenen Standpunkt relativieren, das ist der entscheidende Erfahrungsunterschied, der ...hat entstehen lassen, der mit Leibniz zu verbinden ist."l ist immer noch ein demokratischer Staat. Das zeigt sich für Hannah Lühmann () unter anderem darin, dass die Abstimmung über das umstrittene, das staatliche Hilfen an die Loyalität von Künstlern für die israelische Regierung knüpfen wollte, von der Knesset nach landesweiten Protesten auf unbestimmte Zeit verschoben wurde: "Losgegangen war die Kampagne zu Beginn des Jahres als Regev dem arabischen 'Al-Midan'-Theater über eine Million Schekel vorenthalten hatte; das Kulturministerium hatte sich schon länger in die Finanzen des Theaters eingemischt, nachdem dieses ein Stück über den Terroristen Walid Daka auf die Bühne gebracht hatte. Diewaren zuletzt immer lauter geworden; Kulturschaffende initiierten landesweite Demonstrationen; zuletzt verbrannten Künstler in Jerusalem öffentlich ihre Werke als drastisches Zeichen des Widerstands gegen Regevs Pläne."