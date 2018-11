Félix Maritaud in "Sauvage"

Insbesondere Hauptdarstellermachtexzellent recherchiertes, einfühlsam erzähltes, sein Publikum aber auch nicht schonendes Stricher-Drama "Sauvage" zur Sensation, schreibt Ekkehard Knörer in der: "Maritaud überlässt sich dieser Figur mit Haut und Haar, nackter als nur bis auf die Haut, ein Schauspieler, der nicht viele Worte braucht, der ganz körperlich spielt, aber mit einer, zärtlich oder sachlich beim Sex, ekstatisch im Tanz, einsam in der Nacht, die trotz dieser Einsamkeit oft in sehr warmen Farben gefilmt ist. (Andere Szenen sind dann sehr kühl, es ist.)"zeigt uns den Mittelfinger" mit seinem neuen Film, der Serienkiller-Farce "The House that Jack Built", schreibt Cosima Lutz in der(mehr zum Film bereits im gestrigen Efeu ). Aber immerhin kann man dabei Spaß haben - insbesondere wenn die Filmkritik-Kollegen dem Film auf den Leim gehen, wenn sie der lancierten PR vom "hochintelligenten" Mörder als Künstler hinterherschreiben: "Überzeugt von der eigenen Grandiosität, nennt er sich 'Mr. Raffinesse'. Doch Jacks Anspruch und das Ergebnis seiner Taten stehen, anders als bei Lars von Trier, so, dass 'The House That Jack Built'geworden ist, eine bis zum expressiven Ende, an dem alle Anteil haben, die die gefährlichsten Arschlöcher der Weltgeschichte nicht verstehen, aber bewundern und gewähren lassen, immer wieder aufs Neue."-Kritiker Andreas Busche macht in von Triers drastischen Bildern "eine" aus - hält das Gesamtprodukt aber dennoch für ein "hochgradig reflektiertes Referenzgeflecht." Zwar "strapazieren die steilen Thesen Jacks die Toleranz des Publikums erheblich, paradoxerweise hat man dennoch (...) nicht den Eindruck, dass es von Trier darum geht, um jeden Preis zu verstören. Er leidet bloß - zugespitzt formuliert - an seiner eigenen, und er lässt das Publikum an seinen inneren Zerwürfnissen teilhaben." Für taz-Kritikerin Barbara Schweizerhof ist Lars von Trier im Grunde genommen nur noch ein. Und im Perlentaucher findet es Janis El-Bira "wirklich verstörend, dass Lars von Trier mit diesem Film vorerst seinen Platz unter jeneneinnimmt, die ihr Verhältnis zur untergangsgeweihten Welt nur noch im Sinne einer hyperästhetisierten Uneigentlichkeit begreifen wollen.ist der entsprechende Aggregatszustand. Der Film widmet ihr inmitten des Mordens einen vielsagenden Exkurs entlang der unterschiedlichen Qualitäten von Dessertweinen. Eine Dekadenzmetapher aus dem alteuropäischen Herrenzimmer."Weitere Artikel: In neuen Filmen von("Roma") und("Cold War") sieht -Kritikerin Susanne Ostwald eine Renaissance desheraufdämmern, das in seinem Farbverzicht nicht mehr alleine nur auf die Anmutung vergangener Medienepochen abzielt. Ekkehard Knörer wirft für dieeinen Blick ins Programm Berliner Filmreihe "Neues französisches Kino - Dokumentarfilme" , wo man unbedingt"Le Livre d'Image" sehen sollte. Besprochen werden"Die Erbinnen" ( taz ), die Serien-Neuverfilmung von "Das Boot" ( FR ), ein Dokumentarfilm über den Modedesigner SZ ) und die von Arte online gestellte Serie "Die Wege des Herrn" ().