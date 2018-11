Es gibt eine Wahrheit im Krieg, auch wenn sie sich manchmal schwer ermitteln lässt, schreibt die Politologin Kristin Helberg in der taz. Es gibt auch eine Wahrheit im Syrien-Krieg, wo bestimmte Fraktionen der Linken zu Relativismus neigen. Und es gibt auch eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Leider sind es gerade Medien und Experten, die die Unterscheidung verunklaren, meint Helberg: "Dies gilt auch für deutsche Professoren, die behaupten, sämtliche Chemiewaffenangriffe hätten 'unter falscher Flagge' stattgefunden, und damit den Boden der Wissenschaftlichkeit verlassen. Als Überzeugungstäter sind sie für die Verbreiter von Fake News besonders effektive Propagandainstrumente. Ein Wissenschaftler, der glaubt, was er sagt, wenn er Lügen verbreitet, ist das Beste, was Russia Today, Sputnik oder Fox News passieren kann." Und an die Adresse der Medien: "Morgens Experte A und nachmittags Experte B zu interviewen, hat nichts mit neutraler Berichterstattung zu tun, sondern entlarvt die eigene Unfähigkeit, Fake News zu erkennen."



"'Ehe für alle', Straffreiheit bei Abtreibung und ähnliche Errungenschaften rücken in Brasilien nun in weite Ferne", schreibt Hella Camargo bei hpd.de. Brasilien unter Jair Bolsonaro wäre ohne die Unterstützung der explosionsartig expandierenden evangelikalen Glaubensrichtungen, die solche gesellschaftlichen Errungenschaften bekämpfen, nicht denkbar: "Dies sorgte dafür, dass im Jahr 2000 noch etwa 15 Prozent der Bevölkerung den diversen Richtungen im Protestantismus zugerechnet werden konnten, 2010 bereits 22 Prozent und 2017 gar 27 Prozent. Etwa 15 Prozent davon werden den Frei- und Pfingstkirchen zugerechnet. Diese Zahlen spiegeln sich nicht nur in der Gesamtbevölkerung wider, sondern auch bei der Zusammensetzung der Abgeordneten. Waren es 1982 gerade einmal zwei Evangelikale im Parlament, finden sich heute etwa hundert von ihnen unter den 500 Abgeordneten."



Carole Cadwalladr, die für den Observer den Skandal um Cambridge Analytica aufdeckte und die in Großbritannien die Beziehungen zwischen den radikalen Brexiteers, Russland und der alt-Right-Bewegung in den USA untersuchte, insistiert im Blog der New York Review of Books: "Großbritannien und Amerika, Brexit und Trump, sind untrennbar miteinander verbunden. Durch Nigel Farage. Durch Cambridge Analytica. Durch Steve Bannon. Durch den russischen Botschafter in London, Alexander Jakowenko, der vom Sonderermittler Robert Mueller als Konnex zwischen dem Wahlkampfbüro Trumps und dem Kremls identifiziert wurde. Die selben Fragen, die sich zur amerikanischen Wahl stellen, stellen sich zum Brexit." Mit der Einschränkung, dass es in Großbritannien keine unabhängige Untersuchung gibt, so Cadwalladr.