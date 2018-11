Szene aus György Kurtags "Fin de partie" an der Scala. Foto: Ruth Walz





An der Mailänder Scala hatteOper "Fin de partie" nach Samuel Beckett Uraufführung. Regie führte Pierre Audi, es dirigierte Markus Stenz. Mehr als mit dieser Oper kann man Beckett nicht gerecht werden, staunten die tief beeindruckten Kritiker. Kurtag erschafft aus "kleinsten Bausteinen" eine Welt, schreibt Christian Wildhagen in der. Die "pointillistische" Musik "erweitert Becketts Text in zweifacher Weise: Zum einen bringt sie die Sprache, und zwar in durchweg traditioneller, bisweilen ins Ariose ausgreifender Singweise, dabei außergewöhnlich subtil dem Sprachfall des französischen Originaltextes nachlauschend. Zum anderen erfasst die Musik aber auch das, also die in regelrechte Pantomimen ausufernden Regievorgaben Becketts, die das groß besetzte Orchester in geradezu filmisch-illustrative Klanggesten übersetzt, ohne sie ins Comichafte zu überzeichnen. Markus Stenz und das Scala-Orchester erfüllen diese Doppelfunktion als musikalische Choreografen und Kommentatoren des Geschehens nicht mit der nadelspitzen Präzision mancher Neue-Musik-Ensembles, aber mit erfreulicher Sicherheit und."Das ist kein posthumanistisches Komponieren, sondern ein ganz auf den Menschen und seinen Körper bezogenes, staunt ein hingerissener Klaus Georg Koch in der. "Im gleichen Sinn wird dieherausgestellt, vom Sichschütteln der Schellen am Tamburin, wenn die Sänger lachen oder vor Kälte zittern, bis zu den durchschlagenden Zungen der Akkordeons, dem barocken Klangzeichen für das Totenreich. ... Zusammenhang, ja sogar Form entsteht ganz wesentlich aus dieser kleinteiligen Bewegung menschlicher Laute, aus dem Ansetzen, Aufschwingen und Wiederzurückfallen der Stimmen. Das Orchester der Scala unter dem Dirigenten Markus Stenz wächst in der, in der Zurückweisung jeglicher Pauschalität, in seiner Aufmerksamkeit für die Stimmen der anderen über sich hinaus."Kurtag hatte schon Becketts letzten Text "What is the word" 1991 vertont, erklärt Bernhard Doppler im. "'Fin de partie' ist nicht so radikal und oft komödiantisch: Das(im Rollstuhl) und das kurze Lachen beim humpelnden Clov sind exakt mitkomponiert wie auch jene Bahnschaffnerpfeife, mit der Hamm seinen Diener zu sich beordert. Über weite Strecken kann man aber vor allem kulinarische, geradezu betörende Oper hören, nostalgisch elegische Klänge insbesondere von den in zwei Mülltonnen entsorgten Eltern: Hillary Summers Mezzo entschwebt immer wieder mühelos, während Leonardo Cortelazzi seinenlässt." Weitere Kritiken: Kurtág "hielt sich streng an die Beckettsche Vorlage und leistete doch wesentlich mehr, als das seinerzeit so verstörende Endzeit-Drama nur mit Musik zu garnieren", lobt Michael Ernst in der. Und SZ-Kritiker Reinhard J. Brembeck betrat "jenseits der Erstarrung".Zum Tod des Schauspielersschreiben Judith von Sternburg in der FR , Rüdiger Schaper im Tagesspiegel und Andreas Kilb in derBesprochen werdenInszenierung von"Der einsame Weg" am Wiener Theater in der Josefstadt ( Standard ),Textcollage "Zuginsfeld" über den Ersten Weltkrieg am Zürcher Sogar-Theater ( NZZ ),"Endspiel" in der Inszenierung vonam Münchner Residenztheater ( nachtkritik ), die Uraufführung von' "Erinnya" in der Regie vonam Schauspielhaus Graz ( nachtkritik ) undInszenierung von"Die Zofen" am Theater Bonn ( nachtkritik ).