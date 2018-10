Derwürde um einiges leichter, wenn sichendlich vereinigen würde, meint die Publizistin Patricia Mac Bride in. Die Nordiren müssten in einem Referendum nur dafür stimmen, "mit dem Vereinigten Königreich zu brechen und sich dem Rest der Insel anzuschließen - diese Möglichkeit ist imvorgezeichnet, das einen sogenannten 'border poll' gestattet, 'wenn es zuwahrscheinlich ist', dass eine Mehrheit in Nordirland eine Wiedervereinigung unterstützen würde. Jeder Tag, der vergeht, wirkt in diese Richtung. Manche behaupten, dass irische Republikaner den Brexit für ein vereintes Irland benutzen, aber die schlichte Wahrheit ist, dass sie das gar nicht nötig haben. Die DUP und Mays Konservative schaffen das schon allein." Die DUP, Mays ungeliebter protestantisch-nordirischer Koalitionspartner, bezeichnet die Möglichkeit eines solchen Referendums allerdings als "". Charlie Cooper informiert in einem zweiten Artikel über denbei den Verhandlungen.Jürgen Kaube antwortet in derauf einenEssay Bernd Ulrichs, der dieals ein Votum gegen den Seehoferschen und AfD-Populismus gedeutet hat (unser Resümee ). Eine, so Kaube, denn nur SPD und Grüne stützten Merkels Flüchtlingspolitik: "SPD und Grüne kommen dabei netto auf einen Verlust von zwei Prozent und auf einen Stimmenanteil von, das andere, 'bürgerliche' Lager ohne die AfD auf einen Verlust von sechs Prozent und einen Stimmenanteil von mehr als der Hälfte. Wer daraus ein Signal anund ein Ja zu 'Wir schaffen das', mithin einen schwarz-grünen Regierungsauftrag der bayerischen Wähler herauszulesen vermag, hat sich alle Mühe gegeben, aber wohl doch vergebens."wurden bei einemin Italien mehrere Städte zerstört, daruntermit seiner 1336 gegründeten Universität. Zum Wiederaufbau reicht das Geld aber offenbar nicht. Das geht nicht nur Italien, das geht ganz Europa an, denkt sich Thomas Steinfeld, der für diedurch die Ruinen wandert. "Aus wie vielen Häusern die Altstadt besteht, ist schwer zu sagen. Sind es tausend, sind es mehr? Vierzig wären noch bewohnbar, wenn man sie ohne Risiko erreichen könnte, sagt der Brandmeister. Jetzt aber hallt jeder Schritt auf den Gassen. Sie sind von allem Schutt befreit, während die meisten Gebäude mit Baumstämmen, Stahlseilen und eisernen Trägern befestigt sind. Die Öffnungen der Fenster und Türen sind mit Balken gesichert, stets mit Hilfe eines Rahmens und zweier Diagonalen, an manchen Häusern schützen improvisierte Vordächer vor herunterfallendem Gemäuer. In einer Kirche, unerreichbar."Richard C. Schneider erklärt bei den, warum sich der israelische Premiermit denin Osteuropa verbündet - trotz ihrer antisemitischen Anwandlungen: "Der EU-Raum ist immer noch der zweitgrößte Markt für israelische Exporte, nach den USA. Das könnte sich in Zukunft in Richtung Asien verschieben, aber noch ist dem nicht so. Indem Netanjahu sich politisch mit den Visegrad-Staaten verbündet, also mit Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei, gelingt es ihm,gegen Israel, die mit Einstimmigkeit erzielt werden müssen, nun schon seit geraumer Zeit zu unterlaufen."