Das hiesige Feuilleton entdeckt die französische Schriftstellerin . Vor kurzem reiste SZ-Kritiker Alex Rühle zu ihr nach Cergy ( unser Resümee ), wo auch Iris Radisch im Auftrag deran der Türe ihrer Wohnung klingelte. Jetzt hat dieden Text online nachgereicht : Ähnlich wie Didier Eribon ist auch Ernauxs Biografie eine Geschichte des sozialen Aufstiegs, erfahren wir: In Frankreich, wo Literatur einer Sache der höheren Bevölkerungsschichten ist, mitunter eine Provokation. "Die Schule und das Studium haben sie von ihren Eltern und ihrer Herkunft weiter und weiter entfernt. Mit jedem neuen Buch versucht sie, in ihre Ursprungswelt wieder einzutauchen" - ein schwieriges Unterfangen, da ihr Bildungsstand sie von ihrem früheren Selbst mittlerweile sehr entfernt hat. "In ihrem neuen Buch versucht Annie Ernaux dennoch genau das: den beschwerlichen Weg derzurückzulegen. Sie versetzt sich in das 18-jährige Mädchen zurück, das sie im Jahr 1958 gewesen ist, als sie in einer Ferienkolonie ihre ersten sexuellen Erfahrungen machte. Der Gedanke, sie könnte sterben, ohne über dieses fremde Mädchen, das sie selbst war, geschrieben zu haben, ließ ihr keine Ruhe. Dieses Mädchen wiederzufinden bedeutete, dennoch einmal zu kosten."Was wissen wir über fragt sich in derdie Schriftstellerin und Übersetzerin, auf dem Gellért-Hügel in Buda stehend: "Jetzt erinnere ich mich, ich hatte es jahrzehntelang vergessen, dass mir als Kind an solchen strahlenden Herbsttagen die Dingezu kommen schienen, die Töne, das Licht, die scharf gezeichneten Schatten. Es waren Signale aus einem nicht auszulotenden, vielleicht irgendwo in die Schwärze des Weltalls übergehenden Raum, wie ich jetzt auf dem Gellért-Hügel stehend wieder fühle, als hinter mirsagt, der Blick wäre ja schön, wenn man nichtwürde. Der Rest, ja, wir wissen es. Die Frage ist nur, was wir wissen."In einem epischen Rückblick in der erinnert der Schriftsteller an die polnische dissidente Exil-Zeitschrift, deren Geschichtein einer großen Studie ( hier eine große Leseprobe als pdf) aufgeschrieben hat: Die in Paris erstellten Hefte "mussten über die Grenze geschmuggelt werden, und die Buch- und Magazinausgaben in der Samisdat-Form waren so klein wie Taschenkalender, sodass man die eng bedruckten Seiten nur mit einerlesen konnte."Weitere Artikel: Für den porträtiert Angelique Chrisafis die französische Schriftstellerin Cornelia Geißler gratuliert in derdem Dichterzum 90. Geburtstag.Besprochen werdenin neuer Übersetzung vorliegender Debütroman "Lästige Liebe" ( NZZ ), Bücher von NZZ ),"Die letzte Grenze Am Rande Europas, in der Mitte der Welt" ( Berliner Zeitung ),"Die Katze und der General" ( Tagesspiegel ), eine Neuauflage von"Vagabunden" ( Berliner Zeitung ), eine Ausstellung im Badischen Kunstverein in Karlsruhe über die Literatrin taz ),' "Die Wurzeln des Lebens" ( Welt ),"Heimkehr" (online nachgereicht von der FAZ ),"Ziegelbrennen" ( Standard ),"Slow Horses" ( Standard ) und"Der Dorfgescheite" (FAZ).