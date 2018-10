Am Samstag beklagte sich der AfD-Vorsitzendein einem Gastkommentar für dieüber die neue, die den Rest der Bevölkerung auspresse und in einer "abgehobenen Parallelgesellschaft" lebe. Wo lebt der Mann, fragt sich Olaf Gersemann in der: "Natürlich gibt es heute eine Schicht hypermobiler Fachkräfte, deren Heimatverbundenheit, wie von Gauland unterstellt, limitiert ist. Aber wen Gauland meint mit der 'neuen Spezies der digitalen Informationsarbeiter', die 'vor allem' die Herrschaft übernommen habe, das bleibt im Dunkeln (Onlinejournalisten vielleicht? Programmierer? Webdesigner?). Und gerade das obere Management in deutschen Großunternehmen zeichnet im Zweifel eineaus, dafür sorgt wohl auch die Verortung ihrer Chefsessel.beherbergt mehr Dax- und MDax-Konzerne als Köln und Frankfurt zusammen. Und die allergrößten Konzerne sitzen in Städten wie Leverkusen, Ludwigshafen, Wolfsburg oder der 16.000-Seelen-Gemeinde."Christian Jakob spricht in dermit dem bulgarischen Journalisten, dessen Kolleginam Wochenendeaufgefunden wurde. Sie hatte gerade eine der ganz wenigen investigativen Sendungen im bulgarischen Fernsehen gestartet, bei der es auch um mutmaßlichenin Bulgarien ging ( mehr hier ): "Wir wissen nicht, ob ihr Tod mit ihrer Arbeit zu tun hat. Fakt ist, dass sie meine Kollegen eingeladen hat. Sie müssen wissen, dass es in Bulgarien sehr schwierig ist, im Fernsehen ein Forum für solche Themen zu bekommen. Die Medien in Bulgarien werden streng kontrolliert. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir auf Platz 111 der Weltrangliste der Pressefreiheit stehen."Gestern lief in dereine Dokumentation über die Morde an der maltesischen Journalistinund ihrem slowakischen Kollgen, die aber offenbar (noch?) nicht in der Mediathek zu sehen ist - hier die Ankündigung der Sendung.In Britannien versuchen die Brexiters vermehrt, diedes Landes auszulöschen, notiert Rafael Behr in einem Kommentar für den. "Das geschieht so heimtückisch, dass es schwer sein kann, sich zu orientieren. Vor nicht allzu langer Zeit waren Vergleiche zwischen derder Stoff für verschwitzte Schmierfinken in Ukip-Webforen. Jetzt erscheinen sie in den Reden eines Außenministers, der für den Verbleib in der EU gestimmt hatte. Das ist kein gewöhnliches Umschwenken pro-Brexit. Es ist symptomatisch für ein Projekt, so zu tun, als hätte Großbritannien nie pro-EU-Konservative oder eine proeuropäische politische Tradition gehabt. Es ist dievonaus der nationalen Geschichte.