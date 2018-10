Die Schlammschlacht um die Ernennung des reaktionären Richterszum Supreme Court-Richter auf Lebenszeit, die am Ende glückte, fügt dem Trumpismus eine deprimierende Facette hinzu, kommentiert Dorothea Hahn in der: "Kavanaugh tritt für eineein, die Trump vor einer Amtsenthebung schützen soll. Kavanaugh ist der Mann, der die republikanischen Anliegen durchführen soll, egal wie die kommenden Wahlen ausgehen. Mit seiner Bestätigung haben die RepublikanerInnen einen Sieg errungen, der in seiner historischen Bedeutung mit dem Wahlausgang vom November 2016 zu vergleichen ist."Im Augenblick sieht es so aus, als hätte der Skandal um die Berufung Brett Kavanaughs an den Obersten Gerichtshof der USA vor allem den schreibt ein fassungsloser Adrian Daub auf: "Kavanaugh wollte dieinnerhalb der republikanischen Partei ansprechen. Es ist ihm gelungen. Donald Trump gelangte ins Weiße Haus, indem er signalisierte, ein Präsidentsein zu wollen. Brett Kavanaugh hat seine Berufung zum Richter retten können, indem er deutlich machte, dass es mit ihm Gerechtigkeitgeben wird. Unverhohlen drohte er mitten in der Anhörung seinen Gegnerinnen und Gegnern, sie würden 'Sturm ernten', wenn er erst im Supreme Court sitze."Die Feministin Alexis Grenell kritisiert in derdie, die für Kavanaugh stimmten, als "Gender Traitors", was sie in der Terminologie des Genderismus auch zu Nutznießerinnen eines "" macht: "Wir sprechen über weiße Frauen. Die selben 53 Prozent, die im Jahr 2016 ihr ethnisches Privileg über ihre zweitklassigen Gender-Status stellten, indem sie für ein System stimmten, daswertschätzt, so wie sie es seit Jahrzehnten tun. Seit 1952 haben sich weiße Frauen nur zweimal von demokratischen Kandidaten überzeugen lassen, in den Wahlen 1964 und 1996."Man könnte in der täglichen Presseschau eine Rubrik überaufmachen. Jürgen Gottschlich berichtet über den Verdacht der türkischen Polizei, dass der saudi-arabische Journalistim Istanbuler Konsulat seines Landes von einer Killertruppe ermordet wurde: "Das Gerücht, Khashoggi sei im Konsulat ermordet worden, sickerte zuerst aus türkischen Ermittlerkreisen durch. Ein Freund Khashoggis präzisierte, Ermittler gingen davon aus, dass Khashoggi von dem 15-köpfigen saudischen Team im Konsulat empfangen und ermordet und dann, in kleine Teile zerstückelt und auf die Taschen der Killer verteilt, hinausbefördert worden sei." Hier der Bericht der, für die Khashoggi tätig war und einige seiner Kolumnen . Der berichtet vorerst nur mit einer Tickermeldung, dass die bulgarische TV-Journalistin, die über korrupten Umgang mit EU-Geldern recherchierte,in einem Park in Sofia aufgefunden worden sei. Verschwunden ist laut Felix Lee in derauch der chinesische Interpol-Präsidenten, der durch chinesische Behörden verschleppt worden sei. Die verschwundene chinesische Schauspelerin(unser Resümee ) ist dagegen wieder aufgetaucht und soll 129 Millionen Dollar Steuern nachzahlen, meldete schon letzte Woche die