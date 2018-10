hat für ihren Roman "Archipel" denerhalten. "Ein kleines Literaturbetriebspolitikum", meint dazu Gerrit Bartels im, schließlich verdeutliche die Auszeichnung nochmals die Qualitäten der von Rowohlt geschassten Verlegerin, der Mahlke denn auch ihre Dankesrede widmete. Schade findet es Bartels nur, dassRoman "Sechs Koffer" nicht ausgezeichnet wurde: Vielleicht sprach "das Geschlechterverhältnis dieser Shortlist dagegen (bei vier Frauen und zwei Männern den Roman eines Mannes wählen?); vielleicht auch die Angst, Biller würde in seiner Dankesrede (die er bestimmt vorbereitet hatte) auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur und den Literaturbetrieb." (Biller freilich nahm es gelassen und tröstete nach der Verleihung seinen Verleger.)Von Mutmaßungen in Richtung Gender-Parität hält Mara Delius in dernichts: "Schon vor der Preisvergabe war der Smalltalk im Frankfurter Römer, dass nun gerade 'in Zeiten von MeToo' aber 'mal eine Frau dran' sei, was natürlich so naheliegend wie unfair war. Inger-Maria Mahlke ist nun erstens eine Frau und zweitens, was sich in 'Archipel' weniger in der von der Gegenwart rückwärts in die Vergangenheit erzählten Geschichte als inbemerkbar macht." Dennoch: Gerade diese rückwärts ablaufende Chronologie findet -Kritikerin Judith von Sternburges "virtuos".Im Leitartikel derfragt Andreas Platthaus, warum sich deutsche SchriftstellerInnen? Die Diskussion über den Populismus etwa bestreitet Bundespräsidentmit der kroatischen Autorin und dem Belgier . Liegt es an der neuen? "Eine Neuorientierung aber ist mit Hilfe der Literatur einfacher möglich als mit der Politik, weil literarische Aussagen unverbindlicher sind als politische, ohne dabei weniger anregend oder bisweilen auch abstoßend zu sein. Die Entlastung der Literatur liegt in ihrer Fiktionalität, die allerdings schon immer eine Schutzbehauptung war:gibt es so wenig, wie es nichtmenschliches gibt; noch in der Verweigerung einer Haltung liegt eine solche. Wie generell in unserer Gesellschaft ist das bedrückendste Symptom, von welcher Seite auch immer, sondernihm gegenüber. Sie scheint in Deutschland ausgeprägter als in den Nachbarländern und -literaturen, in denen es jeweils schon länger brodelt."Weitere Artikel: Ein beträchtlicher Teilwurde erst in den vergangenen acht Jahren ins Deutsche übertragen, hat sich Tilman Spreckelsen erkundigt . Umso interessanter der Blick in dieses literarische Land, versichert er in derDerhat Expertinnen und Experten um Einschätzungen und Buchtipps gebeten. Unseren Überblick über Literatur aus und über Georgien finden Sie hier . Gerrit Bartels spricht immitausführlich über deren Roman "Nachtleuchten" und die Geschichte ihres Heimatlandes, insbesondere die Jahre vor dem Militärputsch 1976, in denen auch ihr Roman angesiedelt ist. Krimi-Autorin berichtet im, wie sie in Schottland ihre Seele in einem Kebab-Laden erst vergaß und dann wiederfand.Besprochen werden unter anderem Romane vonund taz ),' Roman "Der Wellenreiter" ( Tell ),im Original bereits 2003 erschienener, jetzt auf Deutsch vorliegender Terrorismus-Roman "Millennium People" ( SZ ), dazu passend eine englisch-sprachiger Aufsatzsammlung über SZ ),"Moonglow" ( NZZ ),Gedichtband "Nach den Libellen" ( NZZ ),' Krimi "Das dunkle Herz der Stadt" ( Tagesspiegel ),"Der Vogelgott" ( Standard ), Bücher von Intellectures ) und"Samanischwilis Stiefmutter" ().Zur Frankfurter Buchmesse bringenundaußerdem ihre, die wir in den kommenden Tagen an dieser Stelle auswerten. In derbesprochen werden unter anderem Bücher aus dem "Fräulein Nettes kurzer Sommer" undGedichtband "Die Flamme"