Bei aller berechtigten Kritik an der: Es gibt dort nicht nur Erdogan-Fans, versichert die Autorin im. Viele Türken glauben an, der "Westen" sollte sie unterstützen. In der Atmosphäre, die sie beschreibt, ist das allerdings nicht einfach: "Es findet ein massiver kultureller Wandel statt, der sich in kleinen alltäglichen Details manifestiert. Wir werden in einengedrängt und man sagt uns, dass wir ethnisch, religiös und historisch völlig verschieden vom Westen seien. Wir würden nie dazugehören. Kultur ist zum neuen Schlachtfeld geworden. Der, die Anzahl der religiösen Schulen steigt; diewurde aus dem neuen Lehrplan gestrichen; die Bildung wurde nach religiösen und nationalistischen Gesichtspunkten umgestaltet. Erdogan ist eindeutig: er will eine 'großziehen'."In der warnt der Juristdavor, EU-Staaten wieundstumm die Missachtung demokratischer Regeln durchgehen zu lassen. Denn: "Demokratieprobleme in anderen EU-Mitgliedstaaten sind", sie sind ein Problem aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie das Bundesverfassungsgericht im Lissabon-Urteil festgehalten habe: "Denn die EU erlässt Gesetze, diehaben und oft unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten. Aus diesem Grund müssen Entscheidungen der EU demokratisch legitimiert sein. Die demokratische Legitimität von EU-Entscheidungen beruht in erster Linie auf dem demokratisch gewählten Europäischen Parlament und dem Rat, der sich aus demokratisch gewählten Regierungen zusammensetzt. EU-Entscheidungen würden also, wenn undemokratische Regierungen Teil des Gesetzgebungsprozesses werden."Dass die Linke gut jammern kann, wissen wir. Aber von der Rechten kann sie noch was lernen! In der stellt der Dramaturg und Autorohne weitere Erklärung einen", der sich die Auflösung des Nationalstaats und nichts lieber wünsche, als von einer "Handvoll Eurokraten im fernen Brüssel geschurigelt" zu werden, gegen den bodenständigen, aufrechten,, der nach der von ihm erkämpften Wiedervereinigung "mit Erschrecken" feststellen muss: "dass das neue Deutschland der alten DDR immer ähnlicher wird, wenn dieund Strukturen setzen, weil sie der Probleme nicht mehr Herr werden. Der Klassenfeind, der Rechte, der Populist, der Reaktionär ist vor allem die Gestalt des eigenen Versagens. Fiel in der DDR die Kartoffelernte schlecht aus, war der Klassenfeind, die Bonner Ultras und Reaktionäre, die heimlich Kartoffelkäfer ausgesetzt hatten, schuld. Die Erfahrung der Diktatur, der fehlenden Meinungsfreiheit, der fehlenden Demokratie, der Allgewalt der Propaganda, der Verteufelung und Diskriminierung des politisch Andersdenkenden wird in einer Situation aktiviert, in der dieannimmt. Die unerlöste Geschichte Ostdeutschlands wird zum Wiedergänger und.", die den Rechtsstaat bekämpfen, haben imnichts zu suchen, meint Detlef Esslinger in der. Das heißt nicht, dass AfD-Sympathisanten grundsätzlich nicht für den Staat arbeiten dürfen sollen, aber genau auf die Finger gucken sollte man ihnen schon: "Im Disziplinarrecht gibt es unter anderem die Strafen des, derder Bezüge sowie deraus dem Beamtenverhältnis; das Arbeitsrecht kenntund. Es gibt also Instrumente, Agitatoren zu erziehen oder loszuwerden. Worauf es ankommt: dass der Dienstherr diese Instrumente nutzt. Deshalb ist es richtig, dass Berlin einem angestellten Lehrer gekündigt hat, der den Holocaust zur Lüge erklärt. Deshalb ist es richtig, dass Baden-Württemberg einen Staatsanwalt aus dem Dienst entfernen will, der jetzt für die AfD im Bundestag sitzt und mit der Beschimpfung ganzer Menschengruppen das Mäßigungsgebot verachtet."