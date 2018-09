Angst und bange wird Andres Wysling in derzumute, wenn er mit Blick nach Italien sieht, wieohne jeglichen Gegenwind denund Italien immer weiter nach rechts treibt: "Nicht einen Deut kümmert sich Salvini um die Rechtmäßigkeit seines Vorgehens. Vielmehr verhöhnt er unbotmäßige Richter und knüpft damit an den früheren Regierungschef Berlusconi an. Es entsteht der Eindruck, dass der Herr über die italienische Polizei bewusst die weiteredes ohnehin wackligen Rechtsstaats betreibt. Das läuft auf diestatt die Herrschaft des Rechts hinaus. Es ist das Konzept der autoritären Rechten."Durch einenin Folge von Putins Politik des "Ausblutens" würden Millionenin die EU strömen, befürchtet der am Institut für Euro-Atlantische Kooperation Kiew tätige Politologe Andreas Umland ebenfalls in der. Die EU muss jetzt eingreifen, meint er: "Einerseits sollte Russlands Zugang zu westlichen Finanzmärkten weiter, das 'Nord Stream II'-Projekt eingefroren und der Bewegungsraum von Entscheidungsträgern im Putin-Regime stärker restringiert werden. Andererseits sollte man der russischen Bevölkerung eineverbesserter Beziehungen mit dem Westen aufzeigen. Im Falle einer Beilegung aller Territorialstreitigkeiten im postsowjetischen Raum von Transnistrien über die Krim bis Südossetien könnte Russland mit einem, einem visafreien Reiseregime für den Schengenraum sowie einem Membership Action Plan der Nato belohnt werden."In der lehnt Bettina Gaus die Aufforderungen, Extremisten wie in Chemnitzund mit ihnen zu diskutieren, rundheraus ab. Irgendwo gibts, meint sie: "Der Mechanismus ist stets derselbe: Extremisten behaupten, dass zwei und zwei fünf sei. Und sie finden Gesprächspartner, die sich mit ihnen sachlich auseinandersetzen, immer in der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit sichlässt. Diese Hoffnung trügt. So funktioniert das offensichtlich nicht. Diehat dem US-Präsidenten mehr alsnachgewiesen, und es ist seinen Anhängern schlicht egal. Sie jubeln ihm dennoch zu - und zwar zu Recht. Weil er, im Unterschied zu seinen Gegnerinnen und Gegnern, verstanden hat, dass der Kampf um die kulturelle Hegemonie kein zivilisierter Diskurs ist, in dem es um die besseren Argumente geht, sondern eben."Doch, reden muss man, meint Arno Widmann in der, auch wenn ihm die hasserfüllten Leute in Chemnitz, die "Absaufen! Absaufen! Absaufen!" brüllten, entsetzt haben: "Aber man unterschätze auch nicht die. Es haut einen nicht um, aber es dringt in einen ein, kann noch Monate, Jahre später einen umstülpen. Es gab einmal Zehntausende in der Bundesrepublik, die skandierten '- Alle Macht den Räten!' Zwei Jahrzehnte später gehörten viele von ihnen zu den vehementesten Verteidigern der bundesrepublikanischen Demokratie. Sie wussten, wie kostbar und wie prekär sie war."Wieist, sobald man sich nicht mehr auf die Flüchtlingsdebatte einlässt, kann man gerade inbeobachten, schreibt Malene Gürgen, ebenfalls in der. Dort hat die Koalition aus ÖVP und FPÖ gerade die Höchstgrenze derangehoben: "'Die Regierung ist sehr geschickt darin, von unpopulären sozialpolitischen Maßnahmen abzulenken, indem sie die Diskussion auf Asylpolitik lenkt'", lässt sich Gürgen von Martin Schenk, stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich und Armutsforscher, erklären. "Tatsächlich ließ sich das auch beim 12-Stunden-Tag beobachten: Als die Debatte auf dem Höhepunkt war, preschte die Regierung mit dem Vorschlag vor, künftig sollten auf europäischem Bodenmehr gestellt werden können. 'Über', sagt Schenk. Noch scheint das Kalkül aufzugehen: Zwar hat die FPÖ laut Umfrageergebnissen gegenüber dem Wahlergebnis leicht an Zustimmung verloren, insgesamt sitzt die Regierung aber nach wie vor fest im Sattel."