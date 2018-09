Alan Lucien Øyens "Neues Stück II" des Tanztheaters Wuppertal. Foto: Mats Bäcker / Tanz im August

Als den in jeder Hinsicht heißesten Tanz im August aller Zeiten bilanziert Dorion Weickmann in derdas Berliner Festival, das große Auftritte vonund dem "unwiderstehlich frivolen Theatertier"bot: "Tröstlich, dass zumindest das krisengebeuteltedie Bürde der eigenen Vergangenheit allmählich abstreift. Das Berliner Gastspiel mit Alan Lucien Øyens unlängst uraufgeführtem 'Neues Stück II' wirkt fast wie eine Erlösung. Endlich dürfen die Tänzer, die noch mit der 2009 verstorbenen Pina Bausch gearbeitet und seitdem ihr choreografisches Erbe gepflegt haben,. Dürfen so reif, so alt, so schön, so hinreißend sein, wie sie heute sind, statt in Rollenpanzern festzustecken, die ihnen längst zu klein geworden sind." Im nahm Sandra Luzina ein. Für Michaela Schlagenwerth in der zeigt das Stück, wie falsch der Rauswurf der Intendantenwar. In der schreibt Astrid Kaminski.MitDokumentarstück "Die Wiederholung" hat die Berliner Schaubühne ihre Saison eröffnet. Mit der Rekonstruktion eines Mordes einem belgischen Homosexuellen gelangt für Doris Meierhenrich in derRaus Thesentheater an seinen, mit einer "erschreckend ignoranten Oberflächenbehandlung". Laut-Kritikerin Mounia Meiborg tappt Rau voll in die Tarantino-Falle: "Irgendwie wirkt sie."Besprochen werden"Sinfonie für großes Orchester + Aktion" (die Christian Schachinger im Standard als "" würdigt), die Uraufführung von"Moskitos" am Staatstheater Kassel ( FR ), Kornél Mundruczós Inszenierung von Hans Werner Henzes "Floß der Medusa" bei der Ruhrtriennale () sowie Sam Mendes' und Ben Powers Inszenierung von"The Lehman Trilogy" am Londoner National Theatre ("auf allerhöchstem Niveau", wie Gina Thomas in derversichert).