Frankreich liebt seine Debatten über diefast noch mehr als Deutschland - völlig zurecht, denn dieist wegen der vielen Homonyme (Wörter, die gleich gesprochen aber unterschiedlich geschrieben werden) und komplizierter Regeln der Horror sämtlicher Schüler, die sehr viel mehr Zeit mit solchen Fragen verbringen als in anderen Sprachen. Nun willdie unverständlichen Regeln zur Anpassung desbeim Hilfsverb Haben ändern - undantwortet mit einem genialen Titel.Es gibt in den westlichen Ländern zwei Eliten, schreibt Simon Kuper in der, der sich auf Untersuchungenbezieht. Beide wachsen. Die eine ist die, die durchaus auch bessere Einkommen vorzuweisen hat und heutzutage eher links wählt, die andere die, die rechts wählt: "Leute mit Reichtum (einige von ihnen besitzen einfach ihr eigenes Haus) sind viel vorhersehbarer rechts. 'Reichtum ist eine stärkere Determinante für das Wahlverhalten als Einkommen", schreibt Piketty... Wie die gebildete Elite ist auch die wohlhabende Elite weiter gewachsen. Die Einkommen mögen stagniert haben, abersind so zahlreich wie nie zuvor. Familien haben über 73 Jahre lang. Immer mehr Menschen erben Häuser. Sowohl die britischen als auch die amerikanischen Aktienmärkte verzeichnen seit Mai Rekordstände." Hier der Link zur Piketty-Studie als pdf- Dokument Nicht nur in Bangladesch, auch am oberen Ende derwird nach Strich und Faden schreibt Stefanie Marsh imnach der Lektüre eines Buchs der Soziologin, die die Arbeitsbedingungen in den teuren Pariser Modehäusern untersucht hat. Ergebnis: Freie Nachwuchsdesignerinnen werden sehr oft nicht in Geld bezahlt, sondern in "", die dazu führen, dass sie mit Prada-Täschchen rumlaufen und Fast Food essen müssen: "Mia konnte es sich nicht leisten, ein Zimmer zu mieten, also wohnte sie bei einem Freund hinter einem Paravent in der Küche. 'Manchmal hatte sie kein Geld für ihre Telefonrechnung. Sie hat jeden Tag McDonald's gegessen. Sie wusste nie, wann sie für einen Job bezahlt würde und wie viel sie bekommen würde. Zum Beispiel gab ihr eine sehr große Luxusmarke für eine Woche einen, den sie in ihrer Boutique ausgeben konnte.' Ja, Mia hätte die Sachen(und unter den Modeschaffenden gibt es einen vitalen Markt für den Wiederverkauf von Luxusgütern). Aber Mensitieri weist darauf hin, dass Arbeiten in der Mode bedeutet, in einermit schönen, teuren Kleidern und Accessoires gesehen zu werden - bezahlt durch Gutscheine wie den, den Mia statt eines Gehalts erhalten hat."