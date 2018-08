Die Zeitungen suchen weiterhin nach Erklärungen für die. Im-Interview glaubt die einst von der Stasi bespitzelte Schriftstellerin und Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch": "Die DDR hat dasvierzig Jahre lang konserviert. Sie hat Vergangenheitspolitik gemacht und keine Bewältigung des Nationalsozialismus. Das hat sie nie interessiert. Die Kommunisten wollten die Macht. Die Generation der Kriegskinder, die Aufbaugeneration, war in der Mehrheit Jungnazis, mit. Das ist die eigentliche Hassgeneration, die die Mauerkinder und Wendekinder hart geprägt hat. Und diese beiden Ost- Generationen machen jetzt ihr Ding in Chemnitz. Das große. Sie berufen sich auf die Bürgerrechtler, auf Bärbel Bohley und wollen den Systembruch. Eine widerliche Enteignung von Geschichte."AfD-Wähler und Demonstranten in Chemnitz oder bei Pegida pauschal als Rechtsextreme zu bezeichnen, ist "", meint ebenfalls in derder in Sachsen aufgewachsene Autor und Psychiaterin Richtung Bundesregierung und Medien: "Ich hätte es mir nicht mehr vorstellen können, dass unter demokratischen Verhältnissen bestimmte Gruppen, die politisch nicht korrekt sind, ausgegrenzt werden. Aber in den letzten Jahren gab es diese gesellschaftliche Atmosphäre. Diesemacht mir Angst, weil ich das aus DDR-Zeiten kenne. Ich habe mich damals gesehnt nach Demokratie. Dass man zuhört, wenn jemand eine andere Meinung hat. Die kann man ja auch blöd finden, aber wenn man zuhört, ist man daran zu verstehen, warum dieser Mensch so denkt. Das habe ich mir unter demokratischen Verhältnissen vorgestellt und das hat es auch gegeben. Aber das wurde in den letzten Jahren immer schlechter, DDR Nummer zwei kann man fast sagen."Im Feuilleton-Aufmacher dererinnert sich der 1966 geborene Schriftsteller an seineund an die schon damals "" in ihren Kleingartenanlagen: "Alles außerhalb der Norm, die sie natürlich selbst verkörperten und beim sonntäglichen Frühschoppen auslebten, schien sie zu provozieren. Auch die vietnamesischen, kubanischen, angolanischen oder mosambikanischenund Vertragsarbeiter, die von der Administration kaserniert in separaten Wohnblocks untergebracht waren, und die von den Biertrinkern Fidschis, Guppys und Kohlen genannt wurden."Ganz so krass erscheinen demKolumnisten Jan Fleischhauer die Chemnitzer Ausschreitungen gar nicht, jedenfalls nicht, wenn man sich etwa an dievor einem Jahr zurückerinnert: Und "es ist übrigens auch nicht so, dass die Presse immer wohlgelitten war. Wo deraufmarschierte, war man gut beraten, sich nicht alserkennen zu geben. Diewar gerade noch geduldet. Wer vomoder von derkam, galt als Vertreter der 'bürgerlichen Schweinepresse' und musste mit Prügel rechnen."In der erinnert Steven Geyer all jene, die derdie Schuld an den Ausschreitungen geben: "Zu den Pegida-Demos kamen Zehntausende nach Dresden, bevor man von einer 'Flüchtlingskrise' sprach: Ende 2014. Inbeklatschten Bürger einen Brandanschlag auf vietnamesische Vertragsarbeiter: 1992. Inbeteiligten sich Hunderte Anwohner an Angriffen auf Ausländerwohnheime und Polizei: 1991." Fürhaben Vanessa Vu und Johannes Grunert mit Menschen gesprochen , die in Chemnitz von Alltagsrassismus betroffen sind. Und in derfragt Jürgen Kaube angesichts einer sächsischen Polizei, die das: "Wie kann es gelingen, dieder Exekutive und einegegen Straftäter durchzusetzen?"