antwortet in derempört auf, der letzte Woche Sarah Wagenknechts Sammlungsbewegung ""als fremdenfeindlich kritisiert hatte und lieber auf eine modernisierte SPD setzt ( unsere Zusammenfassung ): "Ist Fremdenfeind, werum Arbeits-, Kita- und Wohnplätze erlebt und deshalb Einwanderung begrenzt sehen will? Wer für seine Kinder funktionsfähige öffentliche Schulen braucht, weil er nicht umziehen oder auf private Schulen ausweichen will oder kann? Wer um seine traditionelle,fürchtet? Wer zwischen erwünschten und unerwünschten Neuankömmlingen unterscheiden will?"Die Islamwissenschaftlerin verreißt in derneues Buch "Feindliche Übernahme" wie zu erwarten als unfundiert und pauschal, ohne allzu skandalöse Stellen zu zitieren: "In einer überwältigendenpräsentiert er die Begründung dafür, warum das in 'Deutschland schafft sich ab' geschilderte Schreckgespenst auf nichts anderes als den Islam zurückgehe." Schwächen findet sie gerade bei Sarrazins Steckenpferd, der: "So führt er wiederholt die Nettoreproduktionsrate mehrheitlich muslimischer Länder des subsaharischen Afrikas an, ohne zu erwähnen, dass es um mehrheitlichdieser Region wie etwa die Demokratische Republik Kongo nicht besser bestellt ist. Seineergänzt Sarrazin darüber hinaus noch um die unzutreffende Behauptung, dass in Ländern wie Tansania, Nigeria und Äthiopien die muslimische Minderheit zu einer Mehrheit geworden sei."Viel polemischer schreibt Sonja Zekri in der, obwohl sie sich vorgenommen hat, "sine ira et studio" zu schreiben. Für sie disqualifiziert sich Sarrazin schon, weil er den Koranlesen kann (womit auch die meisten Muslime als Gesprächspartner bei dem Thema ausfielen). Dann wirft sie ihm aber wieder vor, dass er den Korannimmt: "Nun gibt es durchaus Muslime, die - wie Sarrazin - jede Historisierung und Kontextualisierung noch der blutrünstigsten Stellen ablehnen. Allerdings nicht sehr viele. Sie tragen meistund gelegentlich einen Sprengstoffgürtel."Weitere Kritiken von Eren Güvercin im Freitag , Torsten Krauel in der, Bert Rebhandl im Standard Für radikale,ist "der" oder "der Westen" längst zur Projektionsfläche für diegeworden, schreibt der marokkanische Schriftstellerin der. Dabei entsorge die Linke Menschenrechte gleich mit: "sind keine universellen Rechte, die für alle Menschen gleichermaßen gelten, sondern nichts anderes als ein Mittel des Westens, umdurchzusetzen. Und Verteidiger der Universalität der Menschenrechte in den Gesellschaften der Dritten Welt sind keine mutige Verbündete, sondern 'Verräter, die ihre Kultur hassen'. Die Leugnung der Universalität der Menschenrechte ebnet den Weg zur Tyrannei und Unfreiheit."