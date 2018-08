In der engen Auslegung des Wortes spielt der türkische Musikerzwar gar keinen, auch wenn ein Album mit Aufnahmen aus den 70ern, das jetzt auf den Markt gebracht wurde, "The Godfather of Punk" betitelt ist, erklärt Volkan Ağar in der: Aber in derwar Punk ohnehin eher eine Frage der Attitüde: Schließlich bewegte man sich in einem "Land, dessen Regierung zu jener Zeit bereitswurde, ein Land, in das damals die erste islamistische Partei ins Parlament eingezogen war, Straßenkämpfe zwischen Linken und Rechten immer heftiger wurden, bevor die Generäle einmal mehr putschten. .. Ist es das, was an Akdeniz Punk ist?, in einem Land in einer Zeit, in der der Staat, in einer Gesellschaft, die hin und her gerissen ist, zwischen Tradition, Sittlichkeit und autoritärer Modernisierung?" So jedenfalls klang das:Weitere Artikel: In der verneigt sich Kristof Schreuf vorund ihrer Band, die in diesem Herbst ein Best-Of veröffentlicht. Frederik Hanssen blättert für denim Programm des, das sich in diesem Jahr mit Fragen nach der Religion, geistilicher und "" befasst.Besprochen werden"Molecules" ( Spex ),"Be The Cowboy" ( taz ),"Future Tense" ( Spex ), ein Konzert desin Polen () und weitere neue Popveröffentlichungen, darunterComeback-Album "Unstoppable" ( ZeitOnline ), das uns an diesem Morgen gut mitwippen lässt: