Diebringt ein ganzes Dossier zum, der heute vor 50 Jahren von sowjetischen Panzern niedergewalzt wurde.mit seiner politischen und kulturellen Aufbruchstimmung war für die Ostdeutschen, wasin dieser Zeit für die Westdeutschen war, erzählt der Bürgerrechtler. Als sowjetische Soldaten in Tschechien einmarschierten und die Hoffnung auf einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" begruben, kam esdamals zu "keinen Massenprotesten, aber zu vielen individuellen Aktionen mit Losungen auf Häusern und Brücken, mit Flugblättern. Mein eigenes Beispiel zeigt, wie zeitverschoben die Wirkung der Prager Lektion sein konnte. Ich stand emotional auf der Seite der Reformer. Dennoch ließ ich mich zunächst von den offiziellen Propagandalügen einwickeln, die einebehaupteten, der man Einhalt gebieten müsse. Erst Jahre später begriff ich..."Viel schlimmer noch reagierte die: Ihre Solidarität galt den einmarschierenden Sowjets, schreibt Jan Feddersen. Oder sie schwieg einfach. Einen liberalen ostdeutschen Staat wollte man auf gar keinen Fall: "Generell dominierte in den Zentren der Achtundsechzigerbewegung der Protest gegen den Vietnamkrieg, gegen den Kapitalismus, für den diewaren und sind: Kein öffentliches Zeichen aus der Studentenbewegung heraus wider die militärische Zerstörung von Freiheit durch die Warschauer-Pakt-Staaten konnte es mit den Protesten gegen die USA und ihren Krieg in Südostasien aufnehmen. Das Leiden am realen Sozialismus fand kein Interesse in linken Kreisen, Bücher wie'Wie eine Träne im Ozean' waren seitens der sozialistischen Kaderschaft der Achtundsechzigerszene als antikommunistische Literatur ignoriert, auf alle Fälle alsbegriffen worden."Umso größer - wenigstens im Rückblick - die Courage einzelner, die in Moskau ein Zeichen der Solidarität mit den aufbegehrenden Tschechen wagten. "Mir war es wichtig, dass die Tschechoslowakei einen Weg gehen kann, den sie" erklärt Litwinow, der für seine Aktion mit fünf Jahren Verbannung bestraft wurde, im Interview mit der taz. "Und wenn man dort einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz will, dann ist es nicht unser Recht, sich in diesen Weg einzumischen. Irgendwann mal war ich überzeugter Kommunist, doch 1968 fühlte ich mich schon."