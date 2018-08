Eine Brache mit Pommes-Buden toppt jeden Bebeuaungsplan. Foto: Adrian Purser, London, CC Wikipedia

Studenten auf der Brüstung der Mensa-Terasse um 1931. Stiftung Bauhaus Dessau. Foto: unbekannt

Niklas Maak schlägt in derdie Hände über dem Kopf zusammen bei dem, der sich in Berlin ballt. Erst holen sie dievom "Schrottplatz für Symbolkitsch" zurück, jetzt wollen sie auch noch ein Hardrock-Café am Checkpoint Charlie bauen! "Seit den neunziger Jahren hatte die Stadt, angetrieben vom Wirtschaftssenat, öffentliche Liegenschaften in den besten zentralen Lagen unter Wert versilbert, um kurzfristige Erfolge bei derzu erzielen. Die Stadtplaner mussten machtlos zusehen, wie ganze Areale etwa am Potsdamer Platz, wo eine wegweisende, auch kleinteiligere Bebauung hätte entstehen können, in großen Tranchen an internationale Investoren verkauft und mit entsprechenden Großkomplexen bebaut wurde, die auch inoder amstehen könnten. Die Folgen kommen die Gesellschaft teuer zu stehen: Das Zentrum wurde verödet durch kommerziell nicht einmal umwerfend erfolgreiche, bloß".Und noch mehr Dessau: Dashat nicht nur unter diesem trockenen Sommer sehr gelitten, bedauert Gustav Seibt in der, sondern auch unter einer Leitung, die vergaß, die Weltzu machen: "Das Naturkulturdenkmal Wörlitz ist ein begehbares Buch, das man lesen muss, um hier die Zivilisations- undin deutscher Brechung - es gibt eine Herder-Insel - zu erkennen. Die Wörlitzer Welt spannt sich nicht nur zwischen Neapel und dem britischen Yorkshire aus, sie gehörte zugleich in den Verbund von Weimar, Wolfenbüttel oder Marbach."-Kritiker Andreas Kilb besucht im Wörliter Haus der Fürstin die Ausstellung zur MalerinMit dem nächsten Jahr nähert sich das hundertjährige Jubiläum des Bauhaus -Kritiker Dankwart Guratzsch wird auch aus diesem Anlass keinen Frieden mit dermachen. Für ihn bleibt sie das Sinnbild reiner Funktionalität, für dieunter die Maschine: "Was diese neuartige Architektur für die Zeitgenossen so faszinierend machte, das war die Ungeheuerlichkeit und, die alles Dagewesene in den Schatten stellte. Auffällig ist der Totenkult, die große Zahl von Grabmonumenten und Kenotaphen, die, das auf die Erde heruntergeholt und kultisch gefeiert wird. In diesen Bildern ist alles Artifizielle, sind Dekoration, Schmuck, Vielfalt, abgetötet. Eine, eine schonungslose Nacktheit treten monumental, maßstabslos, in weltraumeisiger Fremdheit und Unnahbarkeit ins Bild."Weiteres: In der freut sich Sarah Pines über das neue Schweizer Kulturinstitut in New York, das von Soho an den St. Marks Place gezogen ist: "Das Swiss Institute in Manhattans East Village ist nicht das schickste Gebäude, aber es ist luftig und hell."