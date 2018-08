(Via piqd ) Ein Interview mit der 89-jährigen Philosophinhat für viel Ärger bei der ungarischen Regierung gesorgt, schreibt Keno Verseck auf. Es handelt sich um ein Gespräch, das Jan Smolenski fürmit Heller geführt hat. Sie lehnt darin den Begriff des Populismus als Beschreibung des Orban-Regimes ab und spricht stattdessen von. Die von Orban geschaffenen Machtverhältnisse hätten eine neue Qualität: "besteht darin, dass reiche Menschen den einen oder anderen Politiker korrumpieren, sie kaufen einen Politiker, um ihren wirtschaftlichen Interessen zu dienen. Bei derist das Gegenteil der Fall. Insbesondere die Herrscher von Fidesz und Orban schaffen ihre eigene Oligarchie, und die Oligarchie hängt von der Politik ab und nicht von der Politik der Oligarchie."Für dieberichtet Lydia Rosenfelder über die (leicht saure) Reaktion der Linkspartei auf"Sammlungsbewegung" "Aufstehen" und zitiert, Kulturminister und Chef der Staatskanzlei in Thüringen, mit einem interessanten Argument zum Populismus: "Skeptisch sei er, wenn eine Organisation 'von oben nach unten durchstellt, was die aktuelle Position ist'. Und das passiere zwangsläufig, wenn einewie Wagenknecht zu stark im Fokus der Bewegung stehe. 'Dass endlich mal wiederwerden müsse, ist ein Narrativ, das hast du von Grillo bis Trump', sagt Hoff. 'heißt das in der Populismus-Theorie.' Populisten zeichneten das Bild von einem Heartland, einem idealen Herzland, das von Eliten bedroht werde. Die Eliten wollten das Herzland feindlichen Kräften ausliefern. In dieser rhetorischen Figur unterschieden sichPopulisten nicht, sagt Hoff."Von enormer Unterstützung in derfür den sich immer noch im Hungerstreik befindenden, inhaftierten Regisseur berichtet in derDima Lewitzki. Wie ein "" erscheinen ihm die zahlreichen Facebook-Postings der Unterstützer. Außerdem schreibt er: "Es gibt diejenigen unter den Ukrainern, vor allem die Angehörigen der politischen Gefangenen, die mit der Art und Weise, wie die Verhandlungen für die Freilassung durch den ukrainischen Präsidentengeführt werden, unglücklich sind. Ihrer Meinung nach sind die Anstrengungen unzureichend. Von Zeit zu Zeit werden vor dem Regierungsgebäude des Präsidenten der Ukrainemit der Forderung, den Druck auf Russland zu erhöhen, abgehalten. Viele glauben, dass Mahnwachen vor der russischen Botschaft in der Ukraine abzuhalten sinnlos ist, weil überhaupt niemandzu den Protestierenden rausgeht. Die Botschaft sieht jetzt eher wie einaus."ach acht Jahren läuft das dritte Hilfspaket der Europäischen Union füraus, eine Zäsur. So leicht ist die Krise in Griechenland gar nicht zu sehen, und doch omnipräsent, schreibt Richard Fraunberger in der: "Hier und da säumen leerstehende Geschäftsräume die Straßen mancher Kleinstädte. Auch in der Provinz: zu viele Läden, zu viele Neubauten, zu viele Geschäftsideen, die nicht aufgehen konnten. Jeder wollte sein eigener Herr sein, ein Café, ein Restaurant, eine Boutique haben, aber nicht jeder weiß, wie Buchhaltung funktioniert und wie man Kosten und Risiken richtig kalkuliert. Jetzt herrscht. Die meisten Familiengeschäfte überleben gerade so."Tiefschürfend, fast literarisch liest sich Tobias Jones' kleiner-Essay über den, der ein tiefes italienisches Problem zu Tage treten lasse: "Obwohl Italien sehr gute Bauingenieure hervorgebracht hat, bekommen sie kaum Aufträge, wenn sie nichtgehören. Verträge gehen nicht an die Kompetentesten, sondern an die mit den besten Beziehungen. Schon vor dem Baubeginn der Brücke von war eine andere Brücke des Architektenin Venezuela teilweise eingestürzt. Dass er weitere Dutzende Brücken (zwei davon geschlossen, eine abgerissen, die andere gefährdet) gebaut hat, ist pervers. Der Nachteil der Meritokratie ist heute genauso spürbar wie in den Sechzigern: Allzuviele der besten Ärzte, Wissenschaftler und Finanzleute sind emigriert. Italien wird nicht nur durch die Ankunft von Einwanderern, sondern auch durchder eigenen Bevölkerung geprägt."