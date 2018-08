Die Bücher von, der vor Biotechnologien und Künstlicher Intelligenz warnt, sind auf dem Buchmarkt ein Phänomen. Neulich zitierte sie derals Beispiel dafür, dass ernsthafte Bücher wieder den Markt eroberten (unser Resümee ). Im Interview mit demwarnt Harari vor "", wobei er auch mit dem Doppelsinn von "free" und "kostenlos" spielt: "Die Idee der freien Information ist in der Nachrichtenindustrie. Wenn es so viele kostenlose Informationen gibt, wie bekommt man dann die? Sie wird zum eigentlichen Rohstoff. Der Anreiz, Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen - und sie dann dann an Werbetreibende oder Politiker zu verkaufen - liegt jetzt darin, immer neue und sensationellere Geschichten zu schaffen, egal ob sie wahr oder relevant sind. (...) Wir sind bereit, für hochwertige Lebensmittel, Kleidung und Autos zu bezahlen, warum also nicht auch für hochwertige Informationen?"Außerdem: Im Tagesspiegel porträtiert Ulrike Baureithel die amerikanische Biologin, die unter Erfindung neuer Begriffe wie dem "" für eine "artenübergreifende" eintritt. In der, wir sollten doch froh sein, dass sich die "Wahrheit der" des Westens als "Lüge" entpuppt. Was genau er damit meint, erfahren wir möglicherweise in einem neuen Artikel. Sonja Zekri hat sich für dieeine Reihe von Büchern über die gelesen und wundert sich: "Eine eigenartigegreift um sich, die naiv nennt, was nur vernünftig ist: das Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit eines Modells, das Winston Churchill 'die schlechteste aller Staatsformen' nannte - 'ausgenommen alle anderen'. Bislang hat nichts und niemand diesen Satz widerlegt." Im stellt Gregor Dotzauer den jüngsten Themenband der Zeitschriftvor, der sich mit derbeschäftigt.