Marc Hosemann, Kathrin Angerer und Sophie Rois in Frank Carsorfs "Hunger". Foto: Salzburger Festspiele / Matthias Horn

Auf dem Obersalzberg trafeinst seinen verehrten Führer, jetzt inszeniertfür die Salzburger Festspiele in der Salinenhalle der Halleiner Pernerinsel Hamsuns Selbstporträt als junger Künstler "Hunger". In derist Manuel Brug begeistert von dieser Schrei-, Film- und Hakenkreuz-Orgie, schon wegen des Bühnenbilds von, aber auch weil Castorf jetzt so gut Oper kann: "Wie inund raffiniert verschränkten Ensembles, mit permanenter, mal trompetenstopfjazziger, mal rockiger, dann hawaiigitarrenverliebter Filmmusik sein bewährtes Ensemble, bisweilen im Regen stehend, brilliert und anrührt. Die superdisziplinierte, raustimmige Sophie Rois als Diva inter pares, dieKathrin Angerer, der aasig joviale Josef Ostendorf, der voluminöse, dochkreischige Daniel Zillmann und der traurig-schrille Lars Rudolph. In den 'Mysterien'-Episoden teilen sich Männer wie Frauen die Identitäten. Sie reden mit sich im Konjunktiv-Duett, ohne dass Castorf den Regiefaden jemals verliert."Im findet Ronald Pohl die Inszenierung zwar nur leidlich geglückt, nimmt aber zwei Botschaften des "vom Prenzlauer Berg" mit: "Armut ist (auch) ein spirituelles Phänomen." Und: "Hinter der Ideologie des 'Übermenschentums' flackert die."-Kritikerin Christine Dössel lernt in sechs Stunden, was es heißt, "".-Kritiker Bernd Noack war der Abend zu dürftig und zu zäh. Martin Lhotzky winkt in dergleich ganz ab. In der fühlt sich Martin Thomas Peslvom schwerhörigen Hamsun, als der ihm seine Ideen für ein deutsches Norwegen darlegte.In New York setzte die Belegschaft des Alvin Ailey American Dance Theater eine bessere Bezahlung durch, in Paris probte das Corps de Ballet den Aufstand, und auch in Berlin erstreikte sich das Staatsballet mit Verdis Hilfe eine bessere Ensemblestruktur. FürKritikerin Dorion Weickmann kündigt sich damit auch das Ende des Drills und der absolutistischen Herrschaftan: "Wer im Tanz Karriere machen wollte, benötigte einen idealen Körper, sehr viel, Unterwerfungsbereitschaft und die Fähigkeit, den. Also abzunicken, was Lehrer und Ballettmeister verlangten, und nichts zu hinterfragen. Nun aber geht diezur Neige. Der Zeitgeist und zuletzt die 'Me Too'-Debatte sorgen dafür, dass die nachwachsende Tanzgeneration nicht mehr willens ist, jeden Preis zu zahlen für einen Beruf, der als Berufung idealisiert wird. Weil der Job im Alltag eben maximale Anstrengung bei oft minimalem Verdienst bedeutet."Weiteres: Im berichtet Julian Bernstein, wie Aktivisten jetzt auch in Montreal dem kanadischen Regisseur" vorwerfen, da in seinen Stücken "Slav" und "Kanata" zu wenig Angehörige von Minderheiten repräsentiert seien. Besprochen wird"Freischütz" an der Kammeroper Rheinsberg ( Tagesspiegel ).