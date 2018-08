, der in Frankreich alsgilt, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Titel vondazu, "Oh purée", ist unübertrefflich, wenn auch leicht respektlos.Politiker aus CDU und SPD denken über eine- diesmal für junge Männer und Frauen - nach. Mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt soll so entstehen und Personalknappheit in der Krankenpflege und beim Militär könnten so auch gleich gelöst werden. "Der Zivildienst war eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens", bekennt Tobias Peter in der. Dennoch lehnt er ein "Dienst-Pflichtjahr" ab. "Der Grund ist einfach: Die Dienstpflicht - oder, deutlicher ausgedrückt, der Zwangsdienst - ist eindes Einzelnen. ... In einer freien Gesellschaft sollte jeder das tun und lassen dürfen, was er möchte - im Rahmen der geltenden Gesetze. Ein junger Mensch sollte die Möglichkeit haben, einen Freiwilligendienst abzuleisten. Er sollte aber genauso die Wahl haben, direkt nach der Schule mit Studium oder Ausbildung anzufangen. Oder mit dem Rucksack durch Lateinamerika zu ziehen."In der denkt Michael Hanfeld beim allgemeinen Dienstjahr an, der 1961 sagte: "'Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann - fragt, was ihr für das Land tun könnt.' Ist es so grotesk, für eine Gesellschaft und einen Staat, dessen Versorgungssysteme für selbstverständlich erachtet werden, in einem überschaubaren Zeitraum einen Dienst zu leisten? Ist es nicht denkbar, dass ein solcher Dienstwirkte undin einer von Individualisierung und sozialer Segregation geprägten Gesellschaft?"Die Abschaffung der Wehrpflicht war eh ein großer Fehler, meint Holger Kreitling in der. Gesellschaftlicher Zusammenhalt rieselt nicht vom Himmel herab. "Manche Argumentation klingt schon, als dürfe man den hoch ausgebildeten Eliten von morgen nichtzumuten. Umgekehrt wird ein Argument daraus: Indem die angestammte Umgebung verlassen wird, sind Kompromissfähigkeit, Duldsamkeit und das Entwickeln gesellschaftlicher Fertigkeiten möglich.ist es zuzumuten, einmal und für eine begrenzte Zeit Lebenswirklichkeiten außerhalb der Filterblasen kennenzulernen, bevor sie an die Universitäten gehen und dort ihresgleichen treffen."Auf weist Hannes Schrader das empört zurück: "Der Zusammenhalt in Deutschland wird. Dafür sind andere verantwortlich. Und zwar die Menschen im Alter von Annegret Kramp-Karrenbauer, von Horst Seehofer, Markus Söder und Beatrix von Storch. Der Zusammenhalt wird gefährdet von der Generation der, die mit ihren Sprüchen um diekämpfen. Um die Stimmen jener, die sich den gesellschaftlichen Zusammenhalt zurückwünschen, für dessen Verschwinden sie mitverantwortlich sind."