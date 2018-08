In der Welt schreibt der britische Kolumist Nick Cohen über den anschwellenden Antisemitismus bei Labour, die Vorwürfe gegen Jeremy Corbyn und die Entfremdung linker Juden von der Partei. Cohen vermutet Taktik hinter Labours ungutem Schwenk: "In Großbritannien sind Juden eine winzige Minderheit, genauso wie in Deutschland. Die viel größere muslimische Minderheit ist jetzt eine zentrale Wählerbasis für Labour. Auch wenn es üble Nachrede wäre, britische Muslime rundheraus als antisemitisch zu bezeichnen: Es ist eine Tatsache, dass die islamistischen Vereinigungen, die pro Corbyn sind, auch antijüdisch sind."



Im Guardian verspricht Jeremy Corbyn jetzt allerdings, die antisemitisichen Tendenzen in Labour zu bekämpfen, deren Existenz er nicht länger leugnet: "I do not for one moment accept that a Labour government would represent any kind of threat, let alone an 'existential threat", to Jewish life in Britain, as three Jewish newspapers recently claimed. That is the kind of overheated rhetoric that can surface during emotional political debates. But I do acknowledge there is a real problem that Labour is working to overcome. And I accept that, if any part of our national community feels threatened, anxious or vulnerable, not only must that be taken at face value but we must all ensure those fears are put to rest."



In der NZZ warnt Roman Bucheli davor, Trumps gefeuerten Politstrategen Steve Bannon zu unterschätzen, der sich mit einer neuen Brüsseler Stiftung daran macht, die EU von innen zu zerstören: "Zum einen hat er erkannt, dass die rechtspopulistischen Parteien schlecht vernetzt und schwach finanziert sind und dass sie zudem ohne gemeinsame Strategie operieren. Zum anderen glaubt er in Europa ein enormes Protestpotenzial auszumachen. Als schlagendes Beispiel dafür sieht er das Brexit-Referendum, da eine politische Splittergruppe mit geringem Budget die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt aus den Angeln gehoben habe. Bannon meint damit in Europa die besten Voraussetzungen zu finden, um mit kleinem Einsatz die rechtsnationale Wende herbeizuführen."