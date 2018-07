In einem sibirischen Lager stirbt der zu Unrecht verurteilte Filmregisseur. Und die Welt? Guckt Fußball, als ginge sie das nichts an, als sei Krieg halt so. Aber das stimmt nicht, schreibt der ukrainische Dichterin der: Oleg Senzow "ist es, der den Menschen plötzlich wieder in Erinnerung ruft, dass der Krieg weder Stabskarten noch Einflusssphären, sondern dass der Kriegsind. Sie kommen um, kämpfen, legen Zeugnis ab, klagen an. Gerade jetzt in diesem Moment, in diesem Augenblick, wenn jeder von uns mit seinen - zweifellos wichtigen - Dingen beschäftigt ist, geht die Chronik des Sterbens, die Chronik des verzweifelten Widerstands weiter, eine Chronik, die in die Geschichte eingehen wird. Ob sich jemand mit dieser Geschichte identifiziert oder sich davon distanziert, ist die Entscheidung."