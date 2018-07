Die aus der Ukraine stammende, seit 2011 in Wien lebende Autorin und Journalistin hat mit ihrer Geschichte "Frösche im Meer" den Bachmann-Lesewettbewerb in Klagenfurt gewonnen. Damit hat Gerrit Bartels mit der Prognose in seinem Bericht vom letzten Lesetag für den recht behalten . In der erkennt Roman Bucheli mit Blick auf die letzten Jahre ein sich abzeichnendes Muster: Der Wettbewerb "scheint sich darauf kapriziert zu haben,auszuzeichnen und ins Rampenlicht zu katapultieren ... Unspektakulär, aber mitzeichnet die Autorin das Porträt eines Flüchtlings, der sich wie die titelgebenden Frösche am falschen Ort befindet. In der Fremde kommt er sich abhanden, nachdem er zum eigenen Schutz seinen Pass vernichtet hat. Das ist in der Einfachheit der Erzählung wie in der Transparenz der Motivegemacht." Für denhat sich Britta Bürger mit der Preisträgerin unter anderem über ihr Verhältnis zur deutschen Sprache unterhalten Zufrieden mit der Entscheidung für Maljartschuk sind im Grunde alle, nur derder deutschsprachigen Gegenwartsliteratur lässt die zweite Jury in den Redaktionsstuben mitunter leicht verzweifeln: Alles gut gemacht, aber alles auch meint Marie Schmidt in der. "Ernst, aber bekömmlich" fielen fast alle vorgelesenen Geschichte aus. "So bewusst gesetzt ihre Themen waren, so sehr ähnelten sich alle Geschichten des Wettbewerbs: Keine ließ es an zeitgenössischer Relevanz fehlen, keine stellte übertriebene Ansprüche. Und so nahm sich die deutschsprachige Literatur freundlich beflissen undaus."Im Vergleich zum eher mauen Wettbewerb des Vorjahrs war dieser Jahrgang immerhin ein wenig besser, schreibt Elmar Krekeler in der. Doch auch in diesem Jahr galt: ", hielt lang an, bedrohte, gefährdete die Seelenruhe. Der klassische Klagenfurt-Moment, in dem man da sitzt und auf einmal weiß, was Literatur kann, wozu es Literatur gibt, fand nicht statt." Zwischen den prämierten Texten und dem Rest klaffte mitunter ein deutlicher Abstand, hält Andrea Diener im-Blog fest und bekräftigt gängige Kritikpunkte an der Jury: Habe diese es denn "wirklich so oft nötig, öde, aberals großes Formexperiment zu verkaufen?" Immerhin:zur Eröffnung gehaltenes, flammendes Plädoyer für eine Literatur, die sich mit "den Verlassenen" solidarisiert, haben fast alle Autorinnen und Autoren umgesetzt, schreibt Carsten Otte in seinem-Resümee.Auf haut Wiebke Porombka dereineum die Ohren: Für skandalös hält sie es, dass einige in den Jurydiskussionen positiv besprochene Texte am Ende auf der Shortlist gar nicht erst auftauchen. Sie wittert: "Eine Reform des Verfahrens wäre dringend nötig, mit dem die Shortlist erstellt wird. Bislang erfolgt das mithilfe einer. Dass es dabei Absprachen gibt, kann man natürlich nicht unterstellen. Dennoch sieht es danach aus, dass Juroren oder Jurorinnen vermeintlich schwächeren Autoren oder Autorinnen, um damit potenzielle Preisträger, die ihnen nicht behagen, auszubooten und diezu erhöhen."Weitere Artikel: In der verteidigt Evelyn Polt-Heinz die Autorin vor dem Verdikt, eine unpolitische Unterhaltungsschriftstellerin des Nachkriegsdeutschlands gewesen zu sein. Isabelle Caldard porträtiert imThomas Ott, der in den 80ern in Freiburg mit dem "Erlkönig" einen der erstengegründet hat, der heute mit dem Überleben kämpfen muss. Die Lyrikerin klopft imdie Abschiedsrhetorik desab. In der berichtet Rainer Moritz seinen. Christian Bos ( FR ) und Martina Knoben (Nachrufe auf Comiczeichner. DiedokumentiertDankesrede zum Italo-Svevo-Preis in Hamburg. Und: Was ist eigentlich mit derlos, fragt sich Jan Wiele in der: "Gibt es sie denn noch, oder ist sie verbraucht? Schreiben Autoren sie überhaupt bewusst - und könnte der Text von(...) als Parodie von Schreibschultexten vielleicht, als egelten, so wie man auch von 'reflektierter Moderne' spricht?" Beimgibt es alle Geschichten und alle Videos online.Besprochen werden unter anderem"Über die Schönheit der Seele" ( FR ),Kriminalroman "Blut Salz Wasser" ( FR ),"Die Geschichte des Wassers" ( Standard ),"Das Feld" ( taz ),Novellensammlung "An der Prorer Wiek und anderswo" () und diverse neue Bücher über Literatur, darunter eine wissenschaftliche Herausgeberschaft über Freitag ).Mathias Mayer schreibt in der online nachgereichten Frankfurter Anthologie über"Dreizeiler am 21.2.1978":"es sprieszen immerfort die sanftenToten..."