"Wir haben einen Moment der Klarheit erreicht", schreibt Kolumnistinin unerbittlicher Klarheit nach dem Auszug des Brexitministersund des AußenministersausKabinett: "Die Brexiteers haben keinen alternativen Plan, jedenfalls keinen, über den sie öffentlich sprechen möchten. Vor knapp einem Jahr habe ich geschrieben, dass die Lügen der Brexiteers langsam ans Tageslicht kommen. Nun kommt auchans Licht. Mal sehen, ob sie dafür einen politischen Preis werden zahlen müssen."Die Frage, die sich der britischen Politik und den Tories nun stellt, lautet laut Leitartikel so: "Wird diein Westminister Theresa May erlauben, mit einerzu regieren, die sich Europa eher annähert? Oder wird sie das Risiko in Kauf nehmen, die Tories als Partei, um die Regierung davon abzuhalten?"Dieist unterdessen damit beschäftigt, denneu zu definieren, berichtet Daniel Zylbersztajn in der. Die Partei will in ihrer Debatte die von vielen Staaten übernommenedurch die "International Holocaust Remembrance Alliance" (IHRA) nicht übernehmen: "'Antisemitismus ist eine gewisse Wahrnehmung von Juden, die als Hass gegenüber Juden ausgedrückt werden kann', lautet diese Definition. Als Beispiele gelten nicht nur Holocaustleugnung und verschwörungstheoretische Stereotypen gegenüber Juden, sondern auch der Vorwurf, Juden seienloyaler als ihren eigenen Ländern, ebenso die Bezeichnung der Gründung des Staates Israel als, oder Israels Politikzu vergleichen - lauter Dinge, die im Corbyn-Lager der Labour-Parteiwerden, und die jetzt in dervon Antisemitismus fehlen, anders als in der der IHRA." In einem Kommentar für deneinfach nicht, warum Labourderart leichtfertig abstößt. Über wachsenden Antisemitismus in derberichtet zugleich Joseph Croitoru in derThilo Sarrazin hat gestern in dervor einer Flutgewarnt. Die dänische Regierung will Eltern aus speziell definierten" gesetzlich verpflichten, ihre Kinder mindestens 25 Stunden die Woche in Tagesstätten betreuen zu lassen, damit sie dänische Werte und die Sprache lernen, berichteten vor einigen Tagen die SZ und die New York Times . Und der italienische Innenministerhat vor wenigen Tagen verkündet, er wollemehr mit aus Seenot geretteten Migranten in Italiens Häfen lassen. Aber es geht dabei nicht um Migration, es geht um meint Arno Widmann in der: "2015 überquerten mehr als eine Million Menschen das Mittelmeer, um nach Europa zu kommen. 2016 waren es 360.000. 2017 nur noch 170.000 und jetzt in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 waren es noch. Das sindder weltweiten Migration. Die sind eine Gefahr für Europa? Für? Das wäre lächerlich, wenn es nicht zum Heulen wäre. Zum Heulen ist es, weil diese Zahlen einen darüber aufklären, dass es nicht um Migranten, sonderngeht. Es geht darum, dass man sie nicht dahaben will. Völlig gleichgültig, wie viele es sind."Morgen fällt endlich das Urteil gegenim NSU-Prozess. Erleichterung wird es nicht bringen, meint Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland in einem Gastkommentar für die: "Der Prozess, der sich über fünf Jahre hingezogen hat, hat auch verdeutlicht, wo derstößt: Wenn die Angeklagtenund wie Beate Zschäpe die Aussage fast komplett verweigern, wenn dazu auch noch dieoffenbar mehr unter den Teppich kehren, um das eigene Versagen zu kaschieren, als aufzuklären, dann bleiben viele Fragen offen."Außerdem: Im versucht der aus der Türkei geflohene Journalist Hayko Bagdat die Verwandlung des am Montag als Staatspräsident der Türkei vereidigtenin einen autoritären Führer zu erklären. In der versichert Cigdem Toprak, dass diein der Türkei trotz Erdogans Wahlsieg