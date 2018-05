Der in Stanford lehrende Literaturwissenschaftler Adrian Daub staunt in der NZZ, dass sich "die kühnsten" unter den künftigen Programmierern und Webdesignern dort mehr für Heidegger als für Medientheorie interessieren. Dabei interessiere sie vor allem sein Denkstil: "Ich verstand Heideggers Daseinsanalytik als impliziten Beweis dafür, dass eine Maschine nie Erfahrungen im menschlichen Sinn sammeln könnte. Im besten Fall kann eine Maschine eine Art 'Ring' haben, wie Heidegger das in seinen Vorlesungen zu den 'Grundbegriffen der Metaphysik' von 1929/30 nennt. Wie ein Hund verfügt sie über Schnittstellen mit einem Außen, vielleicht sogar über sehr viele, aber sie ist 'weltarm'. Hubert Dreyfus hat 1972 ein Buch geschrieben, das Heidegger gegen die Möglichkeit künstlicher Intelligenz ins Feld führt: 'What Computers Can't Do'. Mein Student begriff dies sogleich als Herausforderung: Wie muss künstliche Intelligenz konstituiert sein, damit sie wirklich eine Welt hat?"



Man sollte Genus nicht mit Sexus verwechseln und darum vom sprachlichen "Gendern" absehen, lehrt der emeritierte Sprachwissenschaftler Helmut Glück in der FAZ und unterbaut es mit zahlreichen amüsanten Beispielen; "Ganz ungeeignet zum Gendern sind Zusammensetzungen, deren Erstglied eine Personenbezeichnung ist: Henkersmahlzeit, Zigeunerbaron, Räuberpistole (Erstglied maskulin), Geiselnahme, Waisenrente, Hexenhaus (Erstglied feminin). Das gilt auch für Erstglieder, die Tiere bezeichnen, wie Löwenmäulchen, Affenliebe, Katerfrühstück (Erstglied maskulin), Katzenmusik, (etwas ist zum) Mäusemelken (Erstglied feminin)."



Die Rechte hat gerade enormen Auftrieb. Und was tut die Linke? Sie schweigt, klagt Jana Hensel auf Zeit online. "Es hat seit dem Einzug der AfD in den Bundestag bisher keine einzige große zivilgesellschaftliche Aktion des Widerstands gegeben. Allenfalls lokale Bündnisse in Ostdeutschland. Allein das Zentrum für Politische Schönheit hat mit dem Nachbau des Holocaust-Mahnmals auf dem Nachbargrundstück von Björn Höckes Haus eine Art Zeichen gesetzt - und damit eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Zwar wirkt unser Land gespalten, aber diese Spaltung artikuliert sich außer in den sozialen Netzwerken nirgendwo sonst wirklich sichtbar - weil sich die linken Intellektuellen und Künstler nicht auf ähnliche Weise versammeln, wie es im Moment die rechten tun."